„Dobře jsem se začal cítit až minulý týden, kdy jsme hráli ve Frýdku. Dlouho to trvalo a na těch nožkách to nebylo ono, ale snad už to bude dobré,“ přeje si zuberský házenkář Přikryl, který v mladém kádru patří k nejzkušenějším hráčům.

I kvůli několika absencím v týmu Robe bylo sobotní utkání s Novým Veselím dlouho vyrovnané. Nakonec rozhodovaly maličkosti.

„Podařilo se nám ve druhém poločase ubránit jejich přesilovku, kterou jsme dokonce vyhráli dva nula. Tam se nám to povedlo trochu zlomit na naši stranu, ale pořád jsme museli makat,“ popsal Přikryl jeden z rozhodujících momentů zápasu.

Utkání jste neodehráli v nejsilnější sestavě, je o to výhra cennější?

Je to cenné, vydřené vítězství. Věděli jsme, že to bude těžké, že nám chybí spojky a že pokud některá z těch zbylých odpadne, tak tam bude muset jít někdo z těch mladších a zase by to bylo těžší. Dušan Palát je ale naštěstí dnes neskutečně nahradil. Nejde jen o to, kolik branek dal (třináct – pozn. red.), ale kolik jich i připravil ostatním. On a brankář Krůpa byli dneska hlavními strůjci vítězství.

Zápas byl vyrovnaný až do závěru, stál vás hodně sil?

Jo, máme teď za sebou brutálně náročné období. Za nějakých třicet pět dní máme odehraných čtrnáct zápasů, což je obrovská porce a fakt už jsme vyřízení. Věděli jsme, že když to dnes zvládneme, tak máme deset dní do dalšího zápasu. I když ne všichni, Havran a Mazurek třeba míří na reprezentační srazy, takže ti ten program mají zas hodně náročný.

Nové Veselí jste vyřadili v loňském play-off. Změnila se od té doby jejich hra?

Řekl bych, že vůbec. Odešli od nich někteří kluci, Ptáčník, Dodica, ale ty nahradil třeba mladý Tomášek, který dostal už pozvánku i do seniorské reprezentace. Byli jsme připraveni na to, že Veselí bude hodně střílet z dálky, což mají výborné. A to se od loňska nezměnilo. Snažili jsme se na ně vycházet a docela nám to pomohlo.

Domácí pevnost držíte, ale co venkovní zápasy, ze kterých nemáte zatím ani bod?

Věřili jsme, že z těch zápasů budeme mít alespoň tři body. V Lovosicích to čtyřicet pět minut vypadalo dobře, ač jsme hráli hodně špatně. Pak nám asi došly síly. V Karviné nám chyběly k bodu asi dvě vteřiny. A ve Frýdku s námi hráli naši házenou, hráli pěkně, rychle, z ruky. To máme rádi, ale ne, když nám zbydou tři spojky. Ve chvíli, když už to vypadalo, že zápas zlomíme v náš prospěch, jsme udělali technické chyby a bylo hotovo.

Jak se s tím vypořádat?

Pojedeme dál, budeme bojovat a zkoušet to zlomit někde jinde. Doteď jsme hráli proti týmům, které letos budou mířit hodně vysoko, tím se ale nechci vymlouvat. Odešlo nám po sezoně osm lidí a přišel akorát Kuba Krupa, který se v brance vyměnil se Šimonem Mizerou a Milanem Malinou. Pokud nebudeme všichni zdraví, tak to bude trochu horší.

Odešel i váš kolega na pravém křídle Jurka. Jak těžké pro vás je ho nahradit?

Jednak to byla obrovská osobnost a druhak byl fantastický hráč jak v útoku, tak v obraně, dokázal občas vypomoct i na spojce, takže je to hodně těžké ho nahradit. Ale makáme a snažíme se alespoň trochu přiblížit k jeho výkonům. S Bajerem se podle mě dobře doplňujeme. Já jsem pomalejší a vykutálenější a on je mladý, dravý, s perfektní rukou. Řekl bych, že nám to docela funguje.

Jak moc se těšíte na reprezentační přestávku?

Hodně. Odpočineme si, budou lehčí tréninky, nějaká posilovna. Příští týden budeme mít od pátku volno a pak v pondělí se začneme připravovat na další zápasy. Snad se dáme mezitím dokupy.

Už máte plány na volný víkend?

Možná bych měl i lepší plány, ale od házené si moc neodpočinu. Trénuju tady v klubu mladší žáky a máme v sobotu dva zápasy. Potom jedu večer do Hranic, kde se bude loučit s kariérou Pepa Kučerka, takže to už budou příjemnější starosti (úsměv).

DAVID JANOŠEK