/ROZHOVOR/ Konec. Letošní působení v pohárové Evropě zuberským házenkářům zhořklo. Po neatraktivním losu, který jim přisoudil Brno, nedokázali smazat šestibrankové manko z prvního vzájemného zápasu a v Evropském poháru vypadli už v prvním kole. Do italského Fasana se tak podívá jejich extraligový rival.

Házenkáři Zubří v úvodním kole Evropského poháru sice porazili Brno, ale jsou vyřazeni. | Video: David Janošek

„Brno hrálo přesně to, co jsme čekali. Přistoupili i na naši rychlou hru, což máme radši, než pomalou chozenou. Jen jsme toho nedokázali vždy zužitkovat. Když jsme odskočili na tři čtyři branky, tak nás zase dotáhli,“ popsal po domácí výhře 32:28 zuberský křídelník Pavel Bajer.

Ani jeho pět branek ve druhém poločase nakonec nestačilo. „Po prvním zápase to bylo o šest, neměli jsme co ztratit. Vypadli jsme vinou vlastních chyb,“ dodal 21letý házenkář.

S Evropským pohárem se loučíte už v prvním kole, jak moc to mrzí?

Měli jsme na to postoupit. Brno nebyl extra těžký soupeř, který by nás měl porážet o šest. Věřili jsme si a mysleli, že to dnes urveme. Stačilo doma vyhrát o šest a byly by sedmičky. Před zápasem jsme se bavili s delegátem a rozhodující byl rozdíl branek a ne počet gólů na hřišti soupeře. Věřil jsem tak do posledních minut, ale nestalo se.

Deset minut před koncem jste byli už na dostřel, proč to nevyšlo?

Vinou technických chyb a netrpělivosti. Zbytečně jsme chtěli rychle vstřelit gól. Přitom nám stačilo počkat, až soupeř udělá chybu.

Už v prvním poločase dostali dvě dvojky oba vaši hlavní obránci Havran s Durovićem. Velká komplikace?

Komplikace to byla, ale neměli jsme co ztratit, takže jsme hráli, jak kdyby je neměli. Nemáme za ně teď náhradu. Poradili jsme si s tím myslím dobře.

Celkově v první půli padlo hned devět dvouminutových trestů. Překvapil vás styl černohorských rozhodčích?

Nechci to moc komentovat. Přišlo mi, že oba poločasy pískali jiní rozhodčí, bylo to až extrémní. Chtěli jsme hrát tvrdě a oni to v první půli trestali víc, než rozhodčí v české lize. Už se to pomalu blížilo basketu, bezkontaktně. Ale určitě na ně nemůžeme nic házet. Zápas jsme měli ve vlastních rukou, a kdyby se na nás Brno ve druhém poločase nedotáhlo, tak jsme klidně vyhráli o sedm nebo osm. Oni se ale dotáhli a my museli náskok budovat od znova.

Co bylo rozhodující pro celou sérii?

Určitě první zápas. Nebyli jsme to my, nepodobalo se nám to ani z dálky. Kdybychom v Brně hráli, jak dneska, tak postoupíme a nemáme se o čem bavit. Srážely nás tam vlastní chyby a netrpělivost. Šest gólů relativně není hodně, ale dnes jsme se přesvědčili, že je.

Co vám letos dal Evropský pohár?

Během tří let dvakrát chytit český tým, to se snad nikomu ještě nestalo. Mělo by se to nastavit jinak, aby se nepotkaly týmy ze stejné ligy. To pak není žádná evropská konfrontace, kvůli které se to hraje. Ale byly to dva kvalitní zápasy, takže jsou to zkušenosti navíc, pro nás mladé.

Máte týden na to hodit vyřazení za hlavu. Bude to stačit?

Vyřazení nijak extrémně řešit nebudeme, není důvod. Máme těžké utkání před sebou, v sobotu jedeme do Karviné. Ta nezměnila sestavu, posílila na pravé spojce. Budeme se muset na ně dobře takticky připravit.

DAVID JANOŠEK