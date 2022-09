„Vůbec jsme nečekali, že to bude až tak jednoduché. Soupeř měl úplně jiné nasazení, než jaké měl v zápase, ze kterého jsme měli video,“ kroutila nechápavě hlavou zuberská střední spojka Palát.

Právě rychlý pohyb talentovaného házenkáře bylo přesně to, co na urostlé Turky platilo. „Bránili víc na šestce a měli pomalejší střed. To nám asi všem vyhovovalo,“ dodal s úsměvem 21letý házenkář.

Začátek zápasu vám ale příliš nesedl, čím to?

Zkoušeli jsme nové věci. Trénink je něco jiného než zápas před diváckou kulisou. Zkoušeli jsme nový systém v obraně i v útoku. V obraně nám to nefungovalo, nepomohli jsme brankářovi, dostávali jsme zbytečné góly. V útoku jsme si šance vypracovali, ale neproměňovali je. Z toho vznikl ten jejich lehký náskok, který jsme ale do konce poločasu dokázali smáznout.

V čem byl největší rozdíl mezi vámi a Izmirem?

Asi v rychlém přechodu do útoku, moc se jim nechtělo vracet do obrany. Před sérií jsme si říkali, že musíme tahat rychlé útoky a vycházelo to. Dopředu se jim chtělo víc, jak dozadu.

Co vám dvojzápas dal?

Konfrontace se zahraničními týmy je pro nás vždy dobrá, proto o ty poháry bojujeme a hrajeme. Viděli jsme u nich výbornou hru přes pivota, takže na tom musíme víc na trénincích pracovat. Spolupráci dvojic, víc bránit pivoty. Jinak nás asi ničím nepřekvapili.

Ani jeden ze zápasů moc diváků nepřilákal, nemrzí vás to?

Návštěvnost byla slabší, než jsme čekali. Nevím, jestli si fanoušci nemysleli, že to bude stejně jednoznačné jak vloni s Kyprem a neodradilo je to. Doufejme, že na další kolo přijde lidí víc, protože je budeme potřebovat. Přijede kvalitní soupeř a nebude to nic jednoduchého.

Norský Arendal… To bude asi tvrdší oříšek, což?

Dívali jsme se na jejich výsledky a hráli s Elverumem, kde teď působí náš Šimon Mizera a dokonce u nich vyhráli. Bude to náročný soupeř, ale pro nás jen dobře. Poměříme síly zase s někým jiným, zkusíme jinou házenou, rychlou, norskou. Bude to pro nás přínos, popereme se o postup.

Máte nějakou zkušenost s norskou házenou?

Mám rád Elverum, líbí se mi jejich rychlá házená, ale zatím jsem nikdy proti norskému týmu nehrál. Snad jen jednou v mladších žácích na Praga Cupu. Vždycky jsem se chtěl podívat do severských zemí a tohle je jedna z příležitostí. Je to další plus těch evropských pohárů.

Začátek sezony vám osobně vychází. Spokojenost?

Dostávám teď docela dost prostoru, za což jsem rád. Komunikuju hodně s Ondrou Mikou, který mi moc pomáhá, předává zkušenosti a dost mi to dává. Doufejme, že to tak bude pokračovat a budu dál pomáhat týmu. Hodně mých šancí se odvíjí od toho, že je větší tlak na levou spojku Lukáše Mořkovského. Pak máme víc prostoru my ostatní a díky tomu vznikají situace jeden na jednoho.

V extralize vás nyní čeká Karviná, kudy povede cesta k úspěchu?

Je to aktuální mistr, uvidíme, co nás tam čeká. Bude to derby, takže stát se může cokoliv a bude záležet na bojovnosti. Měli jsme teď čtyři zápasy během sedmi dní, takže určitě budeme pár dní regenerovat a hned pak se zaměříme na Karvinou.

DAVID JANOŠEK