„Šli jsme do zápasu s tím, že musíme vyhrát, že budeme bojovat od první do šedesáté minuty. A podařilo se,“ pochvaloval si 21letý kanonýr Lukáš Mořkovský, který se po zranění vrátil do sestavy Valachů a v sobotním zápase skóroval sedmkrát.

Branky nejlepšího střelce loňské sezony budou potřebovat Zubřané až do konce základní části. Hlavním krokem k play-off bude zvrátit nelichotivou bilanci venkovních zápasů, kde dosud Robe posbíralo jen tři body.

„Nedokážu si to vysvětlit, jestli už máme nějaký blok nebo čím to je. Letos jsme vyhráli venku jen jednou a to je málo,“ dodala levá spojka Zubří Mořkovský.

Hodně důležité vítězství, souhlasíte?

Díky výhře se nám trochu ulevilo. Kdybychom dnes prohráli, tak bychom to měli s play-off hodně složité. Nahrály nám i některé výsledky ostatní zápasů. Musíme bojovat a bodovat i v dalších utkáním. Do play-off patříme a chceme ho hrát.

Úvod sobotního zápasu vám ale nevyšel, jak to?

Nastartovali jsme se až za stavu dva pět, kdy jsme do toho konečně začali drabat. Byl to pro nás impuls a vedení jsme pak v utkání už nepustili. Zlomilo se to díky naší bojovnosti. Pomohl nám i návrat Matěje Havrana, který je výborný obránce. Byl to opak zápasu v Brně, kde jsme nebránili a v prvním poločase dostali dvacet branek. Dnes to bylo deset.

Velkou porci minut dostali v závěru zápasu nejmladší spoluhráči. Jak byste je zhodnotil?

No upřímně, moc se mi jejich hra nelíbila (úsměv). Neměli jsme tam moc náběhů a hra byla taková nijaká. Naštěstí jsme dobře bránili, takže Frýdek nedával tolik branek. Hrajeme o play-off a to musí mít i ti mladí v hlavě a jít do těch zápasů naplno. Musí nás plnohodnotně zastoupit, klidně i kdyby to bylo jen na pět minut.

Jaký je váš aktuální zdravotní stav?

Jsem ok. Měl jsem skřípnutý nerv v lýtku a pak jsem si zvrtl kotník. Přišel jsem kvůli tomu znovu o reprezentační sraz. Pomalu jsem začal trénovat od Nového roku a postupně se dostal do plného tréninku. Ještě nemám takový fyzický fond, abych vydržel hrát třeba dvacet minut vkuse.

V příštím kole vás čeká další zápas o play-off v Novém Veselí. Co očekávat?

Nemůžeme hledět na soupeře a musíme za každou cenu vyhrát. Veselí je doma hodně silné, dokáže držet tempo hry. My jim musíme vnutit naše tempo, abychom byli v naší komfortní zóně.

Sledoval jste uplynulé mistrovství světa v házené?

Jo, fandil jsem Chorvatům, kteří se nedostali do vyřazovacích bojů, a pak Norům. Ti prohráli v prodloužení ve čtvrtfinále se Španělskem. Určitě bychom se tam jako Češi neztratili, porazili jsme před mistrovstvím i Nizozemce, kteří tam hráli.

Co vás nejvíc zaujalo?

Celé mistrovství bylo ve velkém tempu. Je to úplně jinačí házená, než kterou hrajeme tady v lize. Útoky převyšovaly obrany, takže padalo hodně branek skoro ve všech zápasech.

DAVID JANOŠEK