/ROZHOVOR/ Extraligoví házenkáři Zubří v semifinále play-off dlouho trápili vítěze základní části Plzeň, po středeční domácí prohře 32:38 se však do finále nepodívají. Stejně jako vloni je čeká boj o bronz, kde se tentokrát střetnou s Lovosicemi.

Zuberská spojka David Mazurek (v zeleném) po sezoně odchází do aktuálně šestého týmu maďarské ligy Csurgói KK. | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza

„Jsme zklamaní. Po domácí výhře jsme věřili, že na ně máme, ale bohužel,“ neskrývala zklamání po vyřazení zuberská pravá spojka David Mazurek.

Celou sezonu se Zubřané potýkali se zraněními a ty se jim nakonec nevyhnuly ani v její nejdůležitější části. V posledních dvou zápasech semifinálové série se museli Valaši obejít bez reprezentanta a hlavního pilíře obrany Matěje Havrana.

„Obrana nám kvůli tomu hodně kolísala, dostali jsme třicet osm branek. Ale to není výmluva, mohli jsme to zvládnout i bez něj,“ dodává 21letý házenkář Mazurek, který po sezóně přestupuje ze Zubří do aktuálně šestého týmu maďarské ligy Csurgói KK.

Bylo zranění Havrana klíčové pro celou sérii?

Těžko říct. Bylo to důležité, ale mohli jsme to zvládnout i bez něj. Myslím, že jsme bojovali, v tomhle nám nemůže asi nikdo nic vyčítat. Dali jsme dvaatřicet branek, což není málo. Popereme se teď o třetí místo.

Proti vám budou Lovosice, co od série očekávat?

Bude to o bojovnosti. Proti Lovosicím budeme mít o motivaci postaráno. Všude prezentovali, jak si jdou svou cestou za titulem a podobně. Navíc v zápase u nich jsme se na konci trochu požduchali, je mezi námi velká rivalita. Určitě chceme skončit třetí.

Letos jste na ně zatím nevyzráli. Jaká je jejich silná stránka?

Doma jsme proti nim hráli v ještě oslabenější sestavě, než kterou máme teď. Máme jim co vracet. Mají hodně ostrých spojek, v obraně zkušeného Horáka a Petrychenka. Musíme si pohlídat jejich nejlepší střelce. Když se nám to povede, tak věřím, že můžeme uspět.

Od příští sezóny budete oblékat dres maďarského Csurgói KK. Jak se váš přestup urodil?

Už v minulé sezóně jsem měl nějaké nabídky, ale nechtěl jsem odejít, protože jsem v Zubří dostával hodně prostoru. Pro hráče v mém věku je to to nejlepší, co může být. Letos jsem se spojil s agentem, který vytvořil můj házenkářský životopis. Všimlo si mě Csurgói a projevilo o mě velký zájem. Prošel jsem testy a ještě toho dne i podepsal smlouvu.

Jaké další nabídky jste zvažoval?

Byla tam ještě Francie, ale tam jsem usoudil, že by to pro mě byl velký skok. A pak ještě druhá Bundesliga, která je taky hodně kvalitní a hlavně silová.

Co tedy nakonec rozhodlo pro Maďarsko?

Hlavně jednání a ten jejich zájem. Mluvil jsem i s budoucími spoluhráči, když jsem tam byl na testech. Je tam celkem šest cizinců, klub má pěkné zázemí. To město je blízko chorvatských hranic a je teda ještě menší, než Zubří. Je tam jedna hala v kukuřičném poli (úsměv).

Jakou budete mít pozici v týmu?

Na pravé spojce je tam jeden zkušený pětatřicetiletý Srb, který hrál i za Montpellier nebo v Bundeslize. Bavil jsem se s trenéry a prostor určitě dostanu. Volal jsem si i se Staňou Kašpárkem, který působil v Maďarsku, a i ten mi říkal, ať do toho jdu. Že Maďarsko je na začátek kariéry v zahraničí super. Jinak nevím o žádném Čechovi, který by teď v maďarské lize hrál.

V Zubří působíte od mladšího dorostu, jak zpětně hodnotíte své rozhodnutí jít z Napajedel na Valašsko?

Rozhodl bych se stejně, změnilo mi to život. Jak po osobní stránce, kdy jsem se musel osamostatnit, tak i po házenkářské. Jsem na úplně jiné úrovni, než na které bych byl, kdybych nepřestoupil. Nejvíc mě vytrénovali Pavel Hrachovec a pan Mika, kteří ze mě v mládežnických kategoriích udělali házenkáře. Ale pořád mám co zlepšovat.

DAVID JANOŠEK