/ROZHOVOR/ Sedmnáctibrankovým rozdílem roznesli v sobotu házenkáři Zubří brněnské Maloměřice. Při absenci tradičních opor měla velkou zásluhu na domácí výhře nastupující úspěšná generace zuberských dorostenců. Ti hlavně ve druhém poločase spustili gólovou smršť, která vyústila sérií deseti branek v řadě.

Házenkáři Zubří v 6. kole extraligy porazili Maloměřice 34:17. | Video: Janošek David

„Obrana fungovala, gólmani chytali, v útoku se nám dařilo. Akorát potřebujeme takhle hrát déle, než deset minut. Ideálně celý zápas,“ usmíval se po utkání 19letý Pavel Mancl, který patří k úspěšné zuberské líhni.

Tu během zápasu nijak nevyvedla z míry ani vysoko vysunutá obrana, kterou se pokoušely Maloměřice v první půli Valachy rozhodit.

„Soupeře jsme studovali na videu a trenér počítal s tím, že něco takového možná zkusí. Trénovali jsme na to celý trénink a věděli jsme, co na to hrát, když to přijde,“ popsala talentovaná levá spojka Zubří, která v utkání zaznamenala čtyři branky.

Dalo se vašemu sobotnímu výkonu něco vytknout?

Bohužel do obou poločasů jsme měli takový pomalejší start, i když jsme si v šatně řekli, že budeme makat a snažit se hrát co nejrychleji. Potom jsme se naštěstí během zápasu chytli a začali jsme hrát podle našich představ.

Aktivní hra Maloměřic vám vyhovovala, souhlasíte?

Ano, chceme hrát rychlou házenou celou dobu, co to půjde, a když se soupeř přizpůsobí našemu stylu hry, tak je to pro nás jen dobře. Chceme ty týmy uběhat.

Pro vás osobně to byl první ostrý zápas po zranění, spokojen s výkonem?

Na to, že jsem měl jen čtyři tréninky, tak relativní spokojenost je, ale ještě se musím zlepšovat a hrát líp. Neusnout na vavřínech.

Co se vám vůbec přihodilo?

Měl jsem problémy s pravým ramenem. Natažené svaly a zánět. Furt mě to bolelo a obnovovalo se, ale naštěstí jsme to vyřešili a můžu konečně hrát. Stalo se mi to v půlce letní přípravy na tréninku. Už je to v pořádku, i podle doktora. Občas, než rameno dostanu do provozní teploty, tak pobolívá, ale ve hře mě to už nijak neomezuje.

Vaše řady před sobotním utkáním opět prořídly, co se stalo?

Bohužel prokletí z minulého roku, kdy jsme měli hodně zraněných, asi ještě stále přetrvává. Ale naštěstí jsme tento zápas i bez nich dokázali zvládnout. Doufám, že se co nejdřív vrátí, jsou to jen lehká zranění.

Co dlouhodobí marodi Palát, Šišák a Hybner?

Kluci už začínají na tréninku běhat, vypadají líp. Ale byla to vážná zranění, tak by nebylo dobré to uspěchat. Velmi pomalu se zapojují. Nejdřív by se mohl vrátit Dušan Palát.

Součástí zuberského A týmu jste již poměrně dlouho, ale větší herní vytížení jste měl dosud na hostování. Přijde pro vás letos průlomová sezona?

Já doufám. Chtěl bych tady ukázat, co ve mně je a hrát co nejlíp to půjde. V prvních ligách se mi celkem dařilo, měl jsem tam fazónu, ale v extralize se mi to navázat zatím nepodařilo. Chtěl bych to tento rok zlomit a být týmu co nejvíce prospěšný.

Budete mít opět vyřízený limitovaný přestup?

Velká Bystřice už nepůsobí v první lize, změnilo se to na HAOLK. Hostování tam mám vyřízené. Jednak kvůli tomu ramenu, protože jsem nevěděl, v jaké formě se vrátím, a jednak kdyby se mi nedařilo, tak vím, že mám nějaká zadní vrátka. Jsem tam spokojený, čuchl jsem si tam k mužské házené.

Kde jste začínal s házenou?

V Otrokovicích mezi holkama, pak jsem prošel Napajedly a Zlínem. Celou tu bobu mě trénoval můj taťka. Od starších žáků pak už působím v Zubří.

Zpět k extralize. Ve čtvrtek vás čeká zápas na Dukle, kudy povede cesta k úspěchu?

Bude to kvalitní zápas, a pokud budeme hrát naši házenou, rychle, tvrdě v obraně, gólmani něco pochytají, tak věřím, že máme šanci je porazit.

DAVID JANOŠEK