„Lukáš Mořkovský má nějaký zánět v lýtku, snad se brzy vrátí. Je to dost pocitová záležitost. Naštěstí jsme to dnes zvládli i bez něj,“ pochvaloval si 20letý házenkář, který už nakoukl i do mužské reprezentace.

O sobotním vítězství rozhodli Zubřané až ve druhém poločase, kdy odskočili oslabenému soupeři.

„V letošní sezoně nám několikrát nevyšel vstup do druhé půle, naštěstí dnes jsme do toho po nějakých dvou minutách začali šlapat. Rozhodla naše druhá vlna, kterou si Brno moc nepohlídalo,“ popsala zuberská spojka Havran.

Ale první půle byla hodně vyrovnaná, jak to?

Máme obranný systém, který v tomto zápase ne úplně vycházel, na což jsme přišli v průběhu prvního poločasu. O přestávce jsme si něco řekli, změnili systém. Ve druhé půli to pak šlo vidět, že Brno hrálo na pár spojek, a když jsme si je pohlídali, tak potom neměli tolik možností na lavičce.

Co dalšího rozhodlo?

Určitě obrana a za ní pevný Kuba Krupa, který měl pár fantastických zákroků a zároveň zákroky na jistotu z větší vzdálenosti. To nám moc pomohlo a těžili jsme z toho ve druhé vlně. Když se pak dostaneme do toho laufu, divákům se to líbí, nám se to taky líbí, tak to je náš svět. Dokážeme se pak vyhecovat a každý hraje individuálně líp a stejně tak celý tým.

Velkou porci minut dostali hráči z lavičky, příjemný bonus?

Pro ty mladé kluky, což se mi špatně říká, když ještě pomalu patřím mezi ně (úsměv), je těch deset minut velká porce a je to dobře. Jsem rád, že jsme si do té padesáté minuty vytvořili dostatečný polštář a mohli jsme je tam s klidným svědomím pustit do hry.

Jak těžké bylo v útoku nahradit Mořkovského?

My letos nemáme tolik možností, co jsme měli minulou sezonu, ale když nám vypadne jeden hráč ze základu, tak se s tím ještě dokážeme poprat. Když vypadnou dva, tak už je to horší. Naše útočná hra je postavená hlavně na Lukášovi, takže to bylo jiné, ale poradili jsme si s tím. Dali jsme třicet čtyři gólů, což bez hlavního kanonýra není špatné.

Dobré znamení pro další zápasy sezony?

Určitě. Nebyl jsem si jistý, jak to bez něj bude fungovat a na začátku prvního poločasu to šlo trošku na útočné hře vidět, že tam není ten leader. Pak se to ale rozjelo dobrým směrem.

Také vám dnes hodně pomohli brankáři, souhlasíte?

S Kubou jsme se před utkáním o obraně hodně bavili. Brno má výborné střelce z dálky, takže jsme se na ně připravovali trochu jinak, než obvykle, a klaplo to. Kuba tam měl několik krásných zákroků, hodně nám pomohl. Po zápase mi dal zpětnou vazbu, že obrana pro něj byla vyhovující, takže to je pro nás velké ocenění od tak zkušeného gólmana.

Ve středu jste hráli v rámci Českého poháru ve Vsetíně, jaké to pro vás bylo, jakožto odchovance vsetínské házené?

Bylo to pro mě hodně speciální. Měl jsem tam celou rodinu, polovina fandila Zubří a polovina Vsetínu. Se vsetínskými hráči se dobře znám, buď jsem s nimi vyrůstal, nebo hrál na Vsetíně anebo v Zubří. Trochu mě mrzí, že náš výkon nebyl ideální, možná i kvůli našim absencím. Určitě jsme se tam chtěli předvést v lepším světle, ale hlavně, že jsme postoupili.

Bylo nějaké předzápasové hecování?

Jasně. Třeba s Lukášem Weintrittem, který tady v Zubří hostuje ze Vsetína, jsme se v zápase několikrát na sebe podívali a ze srandy hecovali. Z naší strany žádná sázka nebyla, ale doslechl jsem se, že ve vsetínské šatně by bylo hodně litrů piva, kdyby se postoupilo (úsměv).

V půlce října čeká reprezentaci kvalifikace na mistrovství Evropy, už vám přišla pozvánka?

Nominačka přišla před asi čtrnácti dny a překvapilo mě, že jsem se dostal i do užší nominace. Moc se na zápas s Estonskem těším. Poslední domácí utkání s Makedonií bylo pro mě něco neskutečného. Očekávám v Ostravě velkou návštěvnost, už se na to těším.

DAVID JANOŠEK