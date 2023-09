/DAVID JANOŠEK/ Až proměněný sedmimetrový hod po čase rozhodl o vítězi napínavého derby. Nová sezona extraligové házené odstartovala na Valašsku zostra. V zápase mezi týmy Zubří a Kopřivnice byly k vidění hned tři červené karty. Z vítězství se nakonec radovali šťastnější domácí (26:25).

Házenkáři Zubří (v zeleném) po velkém boji zvládli úvodní duel extraligové sezony, v domácí derby přetlačili Kopřivnici. | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza

„Rozhodovaly dvě tři šance. Byl to neskutečně vyrovnaný a velmi těžký zápas, typické derby. Závěr byl hodně hektický,“ uvedl po utkání zuberský trenér Peter Dávid.

Právě poslední vteřiny rozhodly o tom, že oba body zůstaly v Zubří. Po neúspěšné akci domácích se zuberský pivot Durović rozběhl pro odražený míč a v poslední vteřině vypálil z devítimetrové čáry. Jeho střelu sice zablokovala kopřivnická obrana, ale vzhledem k tomu, že jeden z hostujících hráčů vyběhl proti střelci, aby mu zabránil střílet na bránu, následoval tvrdý verdikt rozhodčích. Přímá červená karta a sedmimetrový hod pro Robe. Z něj se domácí Bajer nemýlil a tak zuberská hala mohla začít bouřit.

Láska a vášeň fanoušků ke klubu rozhodla, říká černohorská posila Zubří Djurovič

Naopak Kopřivničtí po vyrovnaném utkání odjeli domů s prázdnou. „Někdy je lepší prohrát o deset, než gól, ale věřím, že nás to nezlomí. Kluci nevypustili nic, dřeli až do konce. Nezlomili se. Rozhodovaly chybičky, úspěšnost střelby, nějaké technické věci, to nás možná stálo dnes bod i dva. Ale musíme se z toho poučit, sezona je dlouhá,“ poznamenal trenér Kopřivnice Tomáš Sklenák, jehož tým se během celého zápasu nedostal ani jednou do vedení.

Ale ani Zubřanům se nepodařilo během utkání odskočit do výraznějšího vedení. „Nedokázali jsme to prolomit. Kopřivnice měla skvělou taktiku, rozkouskovali hru. Věděli, že my potřebujeme tempo a oni nám nedali šanci se dostat do toho našeho ideálního zápasu. Jsem rád, že jsme to urvali na naši stranu, protože jsme to vítězství před Evropským pohárem potřebovali,“ připomněl kouč Dávid blížící se pohárové utkání.

V něm si se Zubřany znovu pohrál los, který jim tentokrát přisoudil Brno. „Bude to zápas o sto dvaceti minutách. Rozhodne to, kdo to líp psychicky zvládne a kdo ten den bude mít lepší formu. Nerad bych odhadoval naše šance. Oni se museli sehrát, my zase máme extrémně mladý kádr a uvidíme, jak to kluci zpracují v hlavách. Musíme tlačit na naši hru,“ burcoval kouč Dávid, který s týmem odehraje prvním utkání na palubovce Brna ve středu 6. září.

Odveta v Zubří bude následovat až v sobotu 16. září. „Je to lehká výhoda, že druhé utkání máme doma. Doufám, že nás fantastické publikum zase požene, stejně jako dneska,“ dodal závěrem zuberský trenér Dávid.

Pravidlo házené 8:10 d):

Jestliže je během posledních 30 sekund utkání míč ve hře a družstvo soupeře zabrání družstvu, které je v držení míče, v možnosti vystřelit na branku nebo dostat se do vyložené brankové příležitosti:

a. použitím zákroku odpovídajícího pravidlům 8:5 nebo 8:6, stejně jako 8:10a nebo 8:10b (ii) ze strany bránícího hráče,

bude takový hráč diskvalifikován podle odpovídajícího pravidla a zároveň bude nařízen 7m hod pro družstvo, které má míč v držení.

HC ROBE ZUBŘÍ – KH KOPŘIVNICE 26:25 (13:12)

Zubří: Krůpa, Krupa J., Malina – Havran 9, Kaminski 4, Bajer 3/1, Kyryljuk 2, Kucsera 2, Durović 2, Mičkal 2, Přikryl 1, Mika 1, Cibulec, Pšenica, Krupa O., Randýsek.

Nejvíce branek Kopřivnice: Bukovský 6, Čadra 4/2, Střelec, Polcar, Halama po 3. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/1 – 5/3. Vyloučení: 7:8. ČK: Kucsera (Zubří) – Kancel, Zima (Kopřivnice). Diváci: 658.