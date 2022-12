„Lovosice odehrály duel zkušeně, tak jak se na takový kádr sluší. Naopak my bojujeme sami se sebou, jsem ve strašné nepohodě. Jsem šťastný, že to středou skončí a bude reprezentační přestávka,“ přiznal zuberský Peter Dávid, kouč šestého celku extraligy

Zubří drželo s novým lídrem soutěže krok do osmnácté minuty. Pak nastal zlom a Lovosičtí si vypracovali náskok, který jim vydržel až do konce.

„Nemůžeme se opírat o klíčové hráče, nějaký čas to fungovalo, teď to nefunguje. Točíme se jak v bubnu od pračky. Musíme bojovat s tím, co máme. Obrovský průser se stal u Lukáše Hybnera. Ten kluk se obětoval, chtěl pomoct týmu a nakonec po zranění na tom bude hůř, než předtím. Na papíře jsme velmi dobrý klub, máme spoustu reprezentantů. Ve skutečnosti jsme totálně bez formy, musíme se do toho zase dostat,“ bolí zkušeného slovenského kouče.

„Nějaký čas jsem s těmi zraněními strašně bojoval, pak jsem si zvykl. Musíme s tím žít. Máme početný kádr. Tato doba má jedinou výhodu a to, že mladí kluci dostávají příležitost a posouvají se dál. Na kvalitu extraligy to ale zatím bohužel nestačí. Nedokážeme zraněné nahradit,“ přiznal trenér Robe.

Situace se po zápase opět zkomplikovala. „Kuba Krupa vypadl těsně před zápasem, Mazurek hned po zápase. Nebudu tu plakat, to je realita, tak to tady máme. Musíme se vzchopit, nepláčeme, bojujeme. Ale strašně se těším na přestávku,“ zopakoval Peter Dávid.

ROBE ZUBŘÍ – LOVOSICE 29:33 (13:19)

Nejvíce branek: Havran 6, Palát 6/1, Mazurek 5 – Trkovský 6, Horák 6, Bogdanić 5/2. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/2 – 4/4. Vyloučení: 4:6. ČK: Petryčenko (LOV). Diváci: 864.

Další výsledek 18. kola: Plzeň – Dukla 31:33.