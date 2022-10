Stržínek se s kariérou loučil bez tréninku třemi góly! Přežil jsem, radoval se

/FOTO + VIDEO/ Do Hranic přišel v roce 2012 coby mistr republiky a bývalý kapitán Zubří, od té doby byl až do sezony 2018/19 nejvýraznější hráčskou postavou Cementářů. Bývalý házenkářský reprezentant Martin Stržínek ukončil před třemi lety kariéru v barvách Frýdku-Místku. Přeci jen si ale poslední extraligové utkání zahrál v hranické hale. Při rozlučce Josefa Kučerky s kariérou prakticky bez tréninku opět oblékl hranický dres, dal tři góly Maloměřicím a i on se dočkal potlesku zaplněných tribun.

Legendární brankář Josef Kučerka se loučil s kariérou utkáním TJ Cement Hranice - SHC Maloměřice Brno. Martin Stržínek | Foto: Deník/Ivan Němeček

Na výhru to ale nestačilo. Cement padl 22:23 a stále čeká na první výhru sezony. „Maloměřice měly rychlý útok a my ne. Daly nám rychlé góly, kdežto my jsme pořád hráli na postavenou obranu. V tom se rozhodlo,“ ohlédl se Stržínek za utkáním. VIDEO: Poslední minuty utkání a loučení s legendami Zdroj: Deník/Ivan Němeček Sám exreprezentant svůj návrat do haly Cementu okořenil třemi góly, při každém z nich fanoušci bouřili, dá se říct, dvojnásobně. Škoda pár neproměněných střel z větší vzdálenosti, pokud by tam spadly, právě Stržínek by Hranicím vystřelil první triumf sezony. „Čekal jsem, že to bude padat víc, nakonec tam aspoň něco spadlo. Jsem rád, že jsem neudělal úplnou ostudu. Řekl bych ale, že bych měl přenechat místo mladším,“ myslí si Stržínek. Je nicméně pravdou, že zkušená spojka by se Hranicím hodila. „Přišel jsem jen kvůli Pepovi. Tři roky jsem nehrál, byl jsem na jednom tréninku. Mám už chatrné zdraví, takže jsem rád, že jsem to přežil a nic se mi nestalo,“ usmíval se dnes už 39letý borec, který v roce 2014 v baráži se Srbskem výrazně pomohl pod trenérem Hudečkem k postupu na mistrovství světa v Kataru. Tam se však Stržínek nepodíval. To jeho kamarád Josef Kučerka se zúčastnil hned tří světových a dvou evropských šampionátů. „Pepa se stal živoucí legendou už během kariéry. Popřál bych mu, aby měl v osobním životě stejné úspěchy, jako v tom sportovním,“ řekl závěrem Martin Stržínek. Legendární brankář Josef Kučerka se loučil s kariérou utkáním TJ Cement Hranice - SHC Maloměřice Brno. Martin Stržínek a Josef KučerkaZdroj: Deník/Ivan Němeček Po utkání s Maloměřicemi nezbývalo než naposledy zamávat hranickýcm příznivcům, převzít dary společně s Kučerkou a dalším exreprezentantem Jaroslavem Zemánkem a definitivně se rozloučit s povedenou kariérou. Nebo ještě Stržínka na palubovce během sezony v hranickém dresu uvidíme? VIDEO: Hranice se loučily s legendárním Pepou Kučerkou. Darovaly mu auto!

