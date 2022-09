„Určitá zdravá nervozita tam byla, ale to je dobře. Ráno jsem se díval na video Jičína s Maloměřicemi a strašně jsem se na dnešní zápas těšil. Celý den nad tím přemýšlel,“ říká upřímně 25letý Štěpán Krůpa, kterému v bráně kryla záda staronová zuberská tvář.

Kvůli absenci Jakuba Krupy povolalo vedení klubu narychlo Milana Malinu, který má pro tyhle případy v Zubří domluvené hostování z prvoligového Vsetína.

„Psychicky mě to podpořilo. Věděl jsem, že pokud bych se dnes nechytil, tak půjde do brány on a týmu pomůže. Zároveň je to trochu smůla pro mladší gólmany, což jsem zažil i já. Vím, jaké je to zklamání, když místo tebe vezmou někoho zkušeného. Ale je to extraliga a nemůžeme si dovolit nějaký výpadek,“ dodává zuberský brankář Krůpa.

Proti Jičínu vám vyšel první poločas, pomohla soupeřova vyloučení?

Pomohla, ale stejně tak naše neprostupná obrana. Jičín hrál skoro celou první půli na úrovni pasivity a pak neměl, co hrát. Střed obrany s Havrym (Matěj Havran – pozn. red.) byl skvělý.

Většinu přesilovek jste hráli v útoku se sedmi hráči. Novinka pro letošní sezonu?

Upřímně je to věc, kterou si z tréninků moc nevybavuju, že bychom to pilovali nějak víc. V Německu jsme to zkoušeli, ale několikrát se stalo, že nám soupeř míč vzal a házel do prázdné branky. Spíš jsme zvyklí hrát sedm na šest z druhé vlny.

Odehrál jste celý zápas, jste spokojen se svým výkonem?

S prvním poločasem jsem spokojený, ale vidím dost prostoru ke zlepšení. Jsem rád, že jsem dostal příležitost, když Kuba Krupa onemocněl. Je to takové klišé, ale všechno vychází od obrany. V prvním poločase neměla v podstatě výpadek, takže to mi v brance hodně pomohlo.

V Zubří jste dlouho působil v roli třetího brankáře. Přijde pro vás průlomová sezona?

Doufám v to. Jsem za to nesmírně rád, protože tady žiju odmala. Šest let jsem dojížděl na tréninky a zápasy na Vsetín a do Zlína, teď můžu po práci přijít v klidu domů a pak jít pěšky na trénink. Je to pro mě super příležitost ukázat, že jsem srdcem Zubřan.

Jaká byla letní příprava?

Oproti loňské v ní bylo hodně zahraničních klubů, byl to nezvyk, že jsme nehráli ani s jedním českým týmem. Pro utužení kolektivu bylo skvělé Německo, kde jsme byli pospolu pět dnů. Generálku jsme měli s polským týmem Opole, takže to bylo taky dobře, že jsme se nemuseli domlouvat s nějakým lokálním českým týmem.

Co očekáváte od letošní sezony?

Hlavně různorodé zápasy, protože kromě české ligy nás čeká i Evropský pohár. Pak i český pohár. Doufám, že v letošní sezoně budu mít v brance víc prostoru, než v předchozích. Jsem rád, že můžu chytat s Kubou Krupou, se kterým jsme se předtím moc neznali. Myslím, že jsme si sedli dobře.

Už vám začal předávat své zkušenosti?

Dělá nám trenéra gólmanů, což bude dělat i celému klubu. Měl nějaké tréninky s dorosty a chystá se na žáky. Dřív jsme si vymýšleli gólmanské tréninky sami, a teď přišel Kuba se svými zkušenostmi a třeba i se cvičeními, které si přinesl z Bukurešti, kde měl výborného brankářského trenéra. Tréninky mají spád.

Nyní vás čeká nabitý program, budete mít nějaké úlevy?

Doufám, že budou, protože jako každý házenkářský tým máme rádi na tréninku fotbal a toho bude doufám teď v týdnu hodně (úsměv). Ale musíme to vzít zodpovědně, budeme pilovat taktickou stránku. Podíváme se na dnešní zápas, co bylo špatně. Proti Maloměřicím budeme mít alespoň jedno video, ale turecký Izmir bude velká neznámá. Naštěstí budou oba pohárové zápasy doma, takže nemusíme nikam letět.

DAVID JANOŠEK