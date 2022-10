Brno, které před každou sezonou neskrývá své vysoké ambice, vstoupilo do zápasu i přes absenci pětice hráčů lépe a ujalo se mírného vedení. Pak se však zpevnila zuberská obrana, za kterou skvěle chytal brankář Krupa, a byli to naopak hosté, kteří odcházeli do šaten s mankem.

„Přijeli jsme do Zubří poměrně slušně připravení, což jsme prezentovali v první půlce zápasu. Bohužel jsme nedali dvě sedmičky, jinak by poločas skončil o gól. Tam jsme ještě plnili, co měli, a byli v zápase. Ve druhé půlce jsme už ale neměli co nabídnout,“ krčil rameny brněnský trenér Pavel Hladík.

Právě vývoj druhé půle rozhodl o celém utkání. Zuberští házenkáři i bez svého nejlepšího střelce Mořkovského zachytili začátek poločasu a postupně zvyšovali náskok. Ve 45. minutě zvyšoval Mičkal na 24:17 a hostující lavička brala timeout. Ani to však zuberský express nezastavilo.

„Konečně nám vyšel začátek druhého poločasu. Díky tomu jsme si vybudovali náskok. Dobře nám fungovala obrana s brankářem, v jednu fázi hry to bylo úžasné. Když my pak dostaneme ten lauf, tak jsme v útoku jak rozjetý vlak a sypeme jednu branku za druhou,“ postřehl zuberský trenér Dávid, který si mohl dovolit v závěru prostřídat i celou svou lavičku.

„Jsem rád, že jsme nemuseli na konci riskovat, protože jsme měli dva hráče s lehkými problémy Hybnera a Miku. Oba nám dnes hodně pomohli, zvlášť když nám před utkáním vypadl Mořkovský. V závěru jsem mohl prostřídat sestavu a poslat tam naše mladé, aby se pomalu otrkávali,“ pochvaloval si domácí kouč Dávid, jehož tým čeká další zápas již ve středu, kdy zavítá na palubovku Frýdku-Místku.

HC ROBE ZUBŘÍ – SKKP HANDBALL BRNO 34:27 (16:13)

Zubří: Krupa, Krůpa – Mičkal 8/4, Mazurek 5, Mika 5, Havran 4, Bajer 4, Cibulec 2, Hybner 2, Palát 1, Randýsek 1, Šišák 1, Přikryl 1, Galia, Kyryljuk.

Nejvíce branek Brno: Kocich 10/2, Žvak 4, Erbes 3/1. Rozhodčí: Novotný, Horáček. Sedmimetrové hody: 4/4 – 6/4. Vyloučení: 3:3. Diváci: 859.

