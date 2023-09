/VIDEO/ Vyhráli, ale z postupu se neradují. Zuberští házenkáři v odvetném zápase Evropského poháru doma porazili Brno 32:28, na šestibrankové manko z prvního zápasu to bylo však málo. V pohárové Evropě se tak Valaši loučí už v prvním kole.

Házenkáři Zubří v úvodním kole Evropského poháru sice porazili Brno, ale jsou vyřazeni. | Video: Břenek Martin

„Brno jde zaslouženě dál. Když shrnu těch sto dvacet minut, tak jsme v nich měli strašně moc výpadků. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na ligu,“ prohodil po zápase domácí kouč Peter Dávid.

Oproti utkání v Brně předvedli Zubřané na domácí palubovce mnohem lepší výkon a první poločas vyhráli o tři branky.

„Měli jsme nějakou představu a vstup nám docela i vyšel. Bohužel jsme tam měli ale i hodně výpadků a výkyvů. Nebylo to ani tak způsobem brněnské hry, ale spíš naší občasné netaktičnosti,“ popsal zuberský trenér Dávid, který o poločasové přestávce musel řešit nečekaný rébus.

„Poprvé v životě jsem zažil, že jsem se o poločase nepřipravoval na soupeře, ale na rozhodčí. Nechápal jsem, co se děje a co se píská. Co je dovolené a co není,“ kroutil hlavou zkušený kouč nad výkonem černohorských rozhodčích, kteří jen za první poločas rozdali na obě strany celkem devět dvouminutových trestů.

Po přestávce se však situace uklidnila a hra začala víc plynout, čehož hlavně v úvodu využili brněnští házenkáři.

„Tradičně jsme nezvládli vstup do druhé půle, kdy jsme z plus tři najednou prohrávali o gól. Neměli jsme se čeho chytit a Brno toho využilo. Pak jsme tam poslali naše mladé komando a pozitivní překvapení pro nás bylo, že jsme se do toho zápasu vrátili,“ uvedl trenér Zubří Dávid

Deset minut před koncem byli jeho svěřenci už na dostřel a vedli 27:22. Na vytoužený rozdíl šesti branek, který by po závěrečném hvizdu znamenal sedmičkový souboj, však Zubřané v dramatickém závěru nedosáhli. Z postupu se tak radovali házenkáři Brna.

„Zápas měl neočekávaný průběh. Dokázali jsme si poradit s první lajnou Zubří, ale po jejím prostřídání jsme si trochu lámali zuby se zuberskými mladíčky, které jsme možná neměli tolik načtené. Naštěstí jsme nezazmatkovali a postupujeme dál. Je to velký krok pro náš klub,“ uvedl spokojený kouč Brna Pavel Hladík, kterého v druhém kole Evropského poháru čeká italský mistr Fasano.

DAVID JANOŠEK

HC ROBE ZUBŘÍ – SKKP HANDBALL BRNO 32:28 (14:11)

Zubří: Krůpa, Krupa J. – Kaminski 7, Mičkal 5/2, Bajer 5, Pšenica 4, Havran 3, Kucsera 3/2, Randýsek 2, Cibulec 2, Durović 1, Přikryl, Mika, Krupa O., Kyryljuk, Přerovský.

Nejvíce branek Brna: Kukulovski 5, Kocich, Ratkovský, Tóth, Vukicevic po 4. Rozhodčí: Ivanovic, Vujisic (Černá Hora). Sedmimetrové hody: 4/4 – 2/2. Vyloučení: 5:8. ČK: Kocich (Brno). Celkové skóre: 54:56. Postupuje Brno.