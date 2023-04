/FOTOGALERIE/ Favorita nakonec nepřetlačili. Házenkáři Zubří čeká po středečním večeru stejně jako loni boj a obhajoba bronzových medailí. V semifinálové bitvě vítěze základní části zle potrápili, ale na prodloužení série nedosáhli. V domácí bitvě potřetí podlehli Plzni a ta ve finále vyzve mistrovskou Karvinou. Na Valachy čeká začátkem května boj o 3. místo s Lovosicemi.

Házenkáři Zubří (v zeleném) ve čtvrtém duelu semifinále play-off ve středu podlehli Plzni 32:38 a nyní je čeká série o bronzové medaile s Lovosicemi. | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza

„Série to byla pěkná. Do závěru jsme to dohráli se ctí,“ měl alespoň dílčí radost trenér Zubří Peter Dávid.

„Zlom v sérii bylo zranění Havrana. Do zápasu jsme dnes šli s tím, že to chceme ubránit, ale nedokázali jsme to. Plzeň má úplně jinou šířku kádru,“ označil za klíčové slovenský trenér. „Diváci, kromě jednoho, byli opět úžasní, zase nás hnali, je to neuvěřitelné. Prohráli jsme doma o šest a oni nás hnali. Užili jsme si to,“ poděkoval.

Západočeši se na postup nadřeli, možná nečekali, že by jim letos zraněními zmítaný soupeř mohl vzít jedno vítězství. „Zubří je velmi kvalitní tým, nevyzpytatelný a doma obrovsky silný. Klobouk dolů před tím, jak se soupeř prezentoval přes všechna zranění. Včetně asi toho rozhodujícího momentu a to byla ztráta Matěje Havrana,“ potvrdil plzeňský kouč Petr Štochl.

„Pevně doufám, že bychom čtvrtý zápas zvládli, i kdyby Matěj mohl hrát. Ale tím, že museli oželet i jeho, tak to byla pro Zubří velká ztráta. Jsem rád, že se nám podařilo poslední dva zápasy zvládnout, i bez žádného velkého stresu v závěru, kdy jsme si vytvořili už takový náskok, že jsme si mohli závěr už pohlídat. Mám velkou radost, že jsme ve finále,“ vyznal se bezprostředně po postupu trenér Plzně.

I v další sérii nebude role Zubří jednoduchá. Lovosice jsou v rozehrané sezoně silné, ne náhodou patřily k absolutní špičce po základní části. Obhajoba bronzu tak nebude snadná. „Už nedokážeme úplně všechno vykompenzovat, to je realita. Nám se to prostě v semifinále nepodařilo. Na zadákovi hráli nyní hráči, kteří tam nikdy pořádně ani nestáli. S tím, co tam teď máme k dispozici, to prostě neuhrajeme. Není to žádná výmluva, ale tvrdá realita,“ poznamenal domácí trenér Dávid.

DAVID JANOŠEK

Zdroj: Grůza Ondřej

ROBE ZUBŘÍ – PLZEŇ 32:38 (18:22)

Zubří: Krůpa, Malina – Mořkovský 13/4, Mičkal 8, Šišák 3, Mazurek 2, Bajer 2, Mika 1, Galia 1, Hlavenka 1, Randýsek 1, Mizera, Cibulec, Uhriňák, Kyryljuk, Mancl.

Nejvíce branek Plzně: Douda 11/4, Bláha 7, Režnický 5. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 4/4 – 4/4. Vyloučení: 4:6. Diváci: 987. Konečný stav série: 1:3, postupuje Plzeň.

DALŠÍ VÝSLEDEK - semifinále play-off: Karviná – Lovosice 34:29 (Konečný stav série 3:1).