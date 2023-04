/FOTOGALERIE a VIDEO/ Bravo! K postupovému mečbolu se v sobotu odpoledne propracovali po prvním domácím zápase čtvrtfinále play-off extraligy házenkáři Zubří. Svěřenci Petera Dávida vyhráli i druhý duel v řadě nad pražskou Duklou a v neděli od 18 hodin mohou udělat rozhodující krok do vysněných bojů o medaile.

Házenkáři Zubří ovládli sobotní třetí čtvrtfinálový duel play-off extraligy proti Dukle Praha a mají postupový mečbol. | Video: Grůza Ondřej

„Toto byl zápas, který stál oba týmy strašně mnoho sil. Dukla má stále rotaci větší, hlavně na spojkách. Musíme dobře zregenerovat a z posledních sil to dotáhnout do konce,“ burcuje své svěřenci i skvělé zuberské fanoušky slovenský kouč ve službách valašského celku.

„Děláme všechno pro to, abychom do Prahy nejeli. Máme to dobře rozehrané, ale je to neskutečně vyrovnaná série. Stačí tři čtyři zákroky brankáře a zápas je otočený. Bude to v neděli enormně těžké. Super play-off zápas, přesně tak si to představuju, takto mají vypadat zápasy! Mám úplně mokré tričko,“ přiznal s úsměvem Dávid.

Nástup sice patřil Dukle (0:2), ovšem od té doby měli navrch domácí. Chvílemi vedli až o sedm branek (33. - 18:11). „Vyzýval jsem před zápasem v příspěvcích naše diváky, protože jsme potřebovali od nich, aby udělali peklo. V situaci, kdy se Dukla přiblížila na dvě branky, jsme je hrozně potřebovali a pomohli nám. Jsme šťastní, že nás takto hnali dopředu. Měli jsme v zápase neskutečnou krizi, kterou Dukla využila a přiblížila se na dva góly, ale naštěstí jsme to ustáli. Už po Strakonicích jsem říkal, že začínáme ustávat ty big pointy a to je strašně důležité. Zvládli jsme to na Dukle, když vyrovnali,“ oddechl si zuberský kouč.

Naopak hodně zklamán byl lodivod Dukly. „Jeli jsme tady s odhodláním být v tom třetím zápase úspěšní. Bohužel vstup do utkání byl z naší strany hodně vlažný. Na výsledku se to podepsalo, protože sedmnáct inkasovaných branek za poločas bylo pro nás moc. Na druhou stranu jsme celý zápas bohužel propadali v koncovce, hlavně ze spojek. Asi sedmnáct ran bylo neúspěšných a to je na jeden zápas moc. S deseti technickými chybami se dá žít, ale v koncovce jsme byli horší,“ označil za klíčové trenér Pražanů Michal Tonar.

„Celých šedesát minut jsme si nedokázali poradit s Mořkovským, na kterého jsme se připravovali. Je to stěžejní hráč, s ní výkon Zubří stojí nebo padá. Pozitivní věc byl druhý poločas, který byl z naší strany mnohem lepší než první. Dostali jsme míň branek. Ale zase nás to stálo hodně sil, než jsme se dostali na nějaký rozdíl dvou gólů. Zubří ke konci odskočilo znovu na pět gólů a bylo hotovo,“ posteskl si kouč Dukly.

„Série je dva jedna pro Zubří. Nikdo asi nečekal, že někdo postoupí nula tři na zápasy. Oba manšafty skončily základní část vedle sebe. Bude záležet na momentální formě. V sobotu Zubří využilo fantastickou atmosféru diváků, kteří je hnali dopředu. Možná jsme se toho trochu zalekli. Série končí po třetím vítězství. Budeme bojovat, chceme sérii prodloužit do Prahy,“ dodal rozhodně Michal Tonar.

DAVID JANOŠEK

ROBE ZUBŘÍ – DUKLA PRAHA 30:25 (17:11)

Zubří: Krupa, Krůpa – Mořkovský 8, Mičkal 7/5, Havran 5, Šišák 4, Bajer 2, Mazurek 2, Uhriňák 1, Mika 1, Randýsek, Kyryljuk, Mizera, Cibulec, Hlavenka.

Nejvíce branek Dukla: Šůstek 8/2, Dokoupil 7, Březina 4. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 5/5 – 3/2. Vyloučení: 3:5. Diváci: 987. Stav série 2:1.

DALŠÍ VÝSLEDKY čtvrtfinále play-off: Brno – Plzeň 27:34 (17:17), konečný stav série 0:3. Frýdek-Místek – Lovosice 25:32 (13:16), konečný stav série 0:3. Jičín – Karviná 22:29 (9:17), konečný stav série 0:3.