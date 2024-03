/FOTOGALERIE/ Sezona pro extraligové házenkáře nekončí! Páteční třetí duel čtvrtfinálové série play-off si po velkém dramatu a zvládnutém rozstřelu ze sedmimetrových hodů vybojovali pro sebe házenkáři Zubří a vynutili si sobotní, čtvrtý duel. Mečbol však dál mají Lovosice, které v sérii hrané na tři vítězství vedou 2:1.

Ve třetím duelu čtvrtfinále play-off mezi Zubří (v zeleném) a Lovosicemi zvládli po zvládnutém dramatickém závěru domácí Valaši a vynutili si pokračování série. | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza

„Pro nás to bylo životní utkání. Je dobře, že k tomu tak hráči přistoupili. Musím je jen pochválit, smeknout klobouk,“ nešetřil chválou zuberský kouč Josef Mazač „Smekám také před fanoušky, protože to je hnací motor našeho družstva!“

Téměř tisícová návštěva viděla vyrovnaný duel, kdy nástup patřil Valachům, další půlhodina ale Lovcům. V přetahované pokračovaly oba týmy do samého závěru, kdy se o vyrovnání a rozhodující penaltový rozstřel postaral Pavel Bajer.

V sedmimetrovém rozstřelu měli všichni dlouho pevné nervy a byli úspěšní. Až na posledního exekutora – hostujícího Dichaminžiu, jehož přinutil k chybě zkušený brankář Malina.

„Zubří dneska hrálo o život, hrálo play-off, my ho naopak nehráli. Nasazení týmů bylo odlišné, což je pro mě znepokojující. My si k tomu určitě něco řekneme, abychom ten projev, co jsme tu nyní nechali, zlepšili a odjeli s tím cílem, se kterým jsme do Zubří přijeli. Tedy se třetím bodem,“ zhodnotil duel za lovosickou lavičku Roman Jelínek.

Druhá valašská odveta se hraje v Zubří v sobotu opět od 18 hodin. „Měli jsme plán na obě utkání. První vyšel, takže v sobotu pokračujeme s tím, že chceme v úterý jet do Lovosic a tam zvrátit vývoj play-off pro sebe,“ doplnil odhodlaně Josef Mazač, jenž zastupuje nemocného domácího kouče Petera Dávida.

HC ROBE ZUBŘÍ – HK FCC MĚSTO LOVOSICE 38:37 (16:20)

Zubří: Krůpa, Malina, Dufek – Kyryljuk 8, Bajer 7/3, Mika 6/1, Palát 5/1, Přerovský 3, Krupa 2, Mičkal 4/1, Kucsera 2/1, Durović 1, Cibulec, Pšenica, Přikryl, Randýsek.

Nejvíce branek Lovosic: Kupa 9/4, Chotěborský 9/2, Dikhaminjia 6. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 7/6 – 11/8. Vyloučení: 5:2. Diváci: 942.

Stav série: 1:2.

DALŠÍ VÝSLEDKY čtvrtfinále play-off: Frýdek-Místek – Plzeň 27:41 (Konečný stav série 0:3), Brno – Karviná 27:32 (0:3), Dukla Praha – Kopřivnice 27:23 (2:1).

DAVID JANOŠEK