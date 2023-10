/FOTOGALERIE a VIDEO/ Utrápené vítězství mají za sebou házenkáři Robe Zubří. V desátém kole extraligy v roli jasného favorita se jim proti Hranicím na domácí palubovce během zápasu nepodařilo výrazněji odskočit a nakonec z toho byla jen chudá výhra o pět branek 28:23.

Extraligoví házenkáři Zubří porazili Hranice. | Video: Grůza Ondřej

V dosavadní sezóně získali Hraničtí pouze dva body za výhru proti posledním Strakonicím a málokdo věřil, že v sobotu přidají další. Úvodní minuty, kdy Zubřané dali rychlé tři branky, tomu i odpovídaly. Pak se ale hra vyrovnala, a ačkoliv bylo Robe vždy napřed, do výrazného vedení se nedostalo.

„Neměli jsme v Zubří co ztratit. Přijeli jsme si tady zahrát naši hru a docela se nám to dařilo. Mrzí mě, že v určitých momentech nejsme schopní to udržet. Že jsme ještě trochu zbrklí,“ komentoval utkání trenér Hranic Radim Brož.

Ve 45. minutě vedli Zubřané už jen o dvě branky a domácí kouč bral timeout. Valaši se pak opět dostali do vedení o šest branek a závěr si už pohlídali. K ideálnímu výkonu však měli daleko.

„Dnes to pro nás bylo hodně upracované vítězství. My se vlníme na sinusoidě mezi tím soupeři utéct a tím vrátit ho do zápasu. Bojujeme se stabilitou výkonnosti. Splnili jsme naši povinnost, máme body, se kterými jsme počítali. Výkon z dnešního zápasu si vyříkám až s hráči,“ byl po zápase nespokojený zuberský trenér Peter Dávid, jehož tým je aktuálně na osmém místě tabulky.

Nyní čeká celou extraligu reprezentační přestávka. „Jsem rád, že ta pauza je a že se pár dní neuvidíme. Budeme trénovat jen čtyři dny. Posuneme se trochu ve fitness a v atletice. Odpočineme si od zápasů a i od balónu,“ prozradil plány na příští dva týdny domácí kouč Dávid.

Ten stále netrpělivě vyhlíží návrat zraněných hráčů. Příliš radosti mu však tento týden nepřinesl.

„Naděje zhasla. Tento týden si Dušan Palát po jedenáctiměsíční pauze zlomil prst a je po operaci. Přitom měl už do dnešního zápasu zasáhnout. Je nás dost, ale počítali jsme s ním. S Ondrou Mikou by měli být leadery útočné hry,“ prozradil Dávid po sobotním utkání.

„Na Dušana i Lukáše Hybnera budeme čekat asi do ledna. Malé světýlko svítí u Filipa Šišáka, že ho po reprezentační přestávce uvidíme zase na tréninku,“ dodal k možným návratům zuberský trenér.

DAVID JANOŠEK

HC ROBE ZUBŘÍ – TJ CEMENT HRANICE 28:23 (14:10)

Zubří: Krůpa, Dufek – Mičkal 7/3, Kyryljuk 6, Kaminski 5, Havran 4, Kucsera 2, Bajer 1, Přikryl 1, Přerovský 1, Mancl 1, Cibulec, Mika, Randýsek, Durović, Krupa.

Nejvíce branek Hranic: Padalík 6/2, Piwko 6/3, Pelák 4. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 3/3 – 5/5. Vyloučení: 3:2. Diváci: 734.