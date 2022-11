FOTO: Zuberský navrátilec Jurka: Výsledek odpovídá hře, nestíhali jsme v ničem

S trochou nadsázky se dalo říct, že kdo měl v sobotu ruce, nohy a registraci na evropské soupisce, ten hrál. K dlouhodobě zraněným Mikovi, Mořkovskému, Pšenicovi, Galiovi nebo Možíšovi se totiž před utkáním přidali ještě Havran a brankář Krupa. Na výpomoc nemohli přijít ani domluvený Jurka ze Zlína nebo Malina s Weintrittem ze Vsetína. Zubřané tak museli s hráči improvizovat a víc se spolehnout na mladíky.

„Nevěděl jsem, kdo v pondělí přijde na trénink. U Matěje Havrana víme dlouhodobě, že ty achilovky neposlouchají. Je to z přetížení a víme proč. Matěj začal hrát v reprezentaci, důležitou úlohu má i u nás, kde se ho snažíme alespoň na trénincích šetřit. A Kuba Krupa si poranil kotník, i když měl chránič. Je to další dílek do toho našeho smolného období,“ posteskl si kouč Robe Zubří, který nemá nejlepší vyhlídky ani do dalších zápasů. „Jsou to všechno záležitosti na několik týdnů a navíc je to hodně individuální,“ dodal Dávid.

Baroš bedlivě sleduje Baník a věří ve zlepšení. Fotbal jej bolí čím dál více!

Jeho svěřenci v sobotu nezachytili vstup do utkání a rychle s Arendalem prohrávali o čtyři branky. Urostlým Norům se dařilo v útoku a za jejich pevnou obranou opět vyčníval skvělým výkonem brankář.

„Na začátku jsme si vypracovali osm střeleckých příležitostí a dali z toho jeden gól. To, co jsme si celý týden nějakým způsobem v hlavách připravovali, že musíme dobře vstoupit do zápasu, proměňovat šance, tak bylo za nějakých šest minut někde úplně jinde. Nedokážu si to vysvětlit,“ kroutil hlavou trenér Zubřanů Dávid.

Po přestávce přišlo zlepšení a domácí mírně korigovali rozdíl, k jakémukoliv obratu však bylo daleko.

„Do zápasu jsme se částečně dostávali, trochu se nadýchli, ale nikdy jsme toho nevyužili. Oni vždy přišli a píchli do nás další kudlu. Jak jsem říkal před týdnem, individuální činnost je u nich úplně někde jinde, jak u nás. I co se týče tělesné schránky, somatotypu, kde jsme my a kde oni?“ pokládal si otázku po vyřazení z poháru kouč Dávid.

Bývalého dorostence Baníku Robina Kaloda zastavil až střídáním trenér!

Co ho však v zápase potěšilo, byla atmosféra v zuberské hale. „Byla úžasná. Ještě jsem nikdy v životě nezažil, že by se tak tleskalo, i když jsme prohráli o deset gólů. Že i Norové šli s námi si po utkání plácnout s diváky. Bylo to fantastické, ti lidi jsou srdcaři. Ještě teď z toho mám husí kůži,“ smekl pomyslný klobouk před plnou halou trenér Zubří Dávid.

Toho nyní čeká s týmem další nabitý program. Už ve středu přivítají Zubřané v rámci Českého poháru Nové Veselí, příští sobotu pak hostí Strakonice.

Hein Ernst Jensen, trenér házenkářů Arendalu

Atmosféra tady byla úžasná. Hodně jsme se na utkání připravovali a celkově jsem velmi spokojený se svým týmem, co předvedl. Na začátku měl náš gólman několik velmi dobrých zákroků a možná to byl ten moment, kdy jsme převzali hru do svých rukou.

Viděli jsme, že Zubří přibyli zranění hráči a že to tak budou mít velmi těžké. Ani my jsme nemohli některé naše hráče postavit, což zamrzí. Mnoho mladých hráčů ze Zubří dnes začali trošku nervózně, ale po chvíli se vzchopili a dělali to nejlepší, co uměli. Někteří hráli opravdu velmi dobře.

Musím zuberskému klubu poděkovat, jak dobře se o nás postaral. Nemáme vůbec na co si stěžovat, vše bylo velmi dobře zorganizované a byli jsme hodně spokojení. Chceme teď v Evropském poháru dojít co nejdál, ale dost bude záležet na úterním losu. Každopádně chceme být v poháru i po Novém roce.

HC ROBE ZUBŘÍ – ØIF ARENDAL (NOR) 26:36 (12:19)

Zubří: Krůpa, Dvorský – Bajer 9, Palát 5, Hybner 4, Pšenica 2, Mičkal 2, Mazurek 1, Přikryl 1, Cibulec 1, Kyryljuk 1, Randýsek, Šišák, Hlavenka, Mizera, Mancl,.

Nejvíce branek Arendal: Larson 9, Richter Hoffstad 9, Hantaru 5. Rozhodčí: Lindenbaum a Laron (ISR). Sedmimetrové hody: 3/2 – 3/3. Vyloučení: 2:5.

DAVID JANOŠEK