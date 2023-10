/FOTOGALERIE a VIDEO/ V jasnou záležitost se proměnilo 6. kolo extraligy házené mezi domácím Zubřím a hostům z Maloměřic. Favorizovaní Valaši se ujali vedení hned na začátku zápasu a postupem času svůj náskok jen navyšovali. Nakonec zvítězili rozdílem třídy 34:17 a připsali si další dva body do tabulky.

„Jsem rád, že jsme to zvládli, protože v tomhle zápase jsme mohli jen ztratit. Hráči hráli to, co jsem chtěl, a prosadili naši hru. To je pro nás důležité,“ mnul si ruce po utkání spokojený domácí trenér Peter Dávid.

První poločas byl ještě poměrně vyrovnaný, Zubřané si však stále udržovali mírný náskok. I přes oslabení v podobě absentujících opor nakonec ovládli první poločas 16:10.

„Měli jsme nějaké představy jít do zápasu s obrovskou rotací a tlačit tempo, protože jsme věděli, jak to měly Maloměřice s programem. Měli jsme to hodně postavené na vysokých obrátkách a potvrdili jsme to. V patnácté minutě jsme se ještě nemohli odrazit, ale po poločase už to šlo,“ popsal zuberský kouč Dávid.

Právě po přestávce přišla rozhodující fáze celého zápasu. V rozmezí od 38. do 51. minuty vsítili Zubřané rovných deset branek, zatímco Maloměřice ani jednu. Výrazný náskok pak Valaši přiživovali až do závěrečného hvizdu.

„Jsem rád, že jsme udrželi tempo. Na konci jsem ještě zkoušel nějakou osobní obranu, jestli s ní dokážeme hrát. Dnes nás podpořili oba brankáři a to se potom hraje lehko. Je to pak jiný zápas. Dnes nám všechno nám vyšlo,“ pochvaloval si domácí kouč Dávid mimo jiné výkon zuberské brankářské dvojice, ve které se ve druhé půli zaskvěl i mladičký gólman Dufek.

Naopak hosté se se dvěma body dál krčí na jedenáctém místě extraligové tabulky.

„Dneska nás Zubřané přehráli ve všech herních činnostech v obraně i v útoku. Zuberští mladí hráči vzali šanci za pačesy a ukázali, že to umí. U nás nemám koho individuálně vyzdvihnout, celý tým neměl svůj den. Hráli jsme fakt špatně. Terorizovali nás oba brankáři Zubří, a i kdybych měl čtyřicet timeoutů, tak mi to nepomůže. Asi den blbec. Nebyli jsme důstojným soupeřem,“ dodal závěrem trenér Maloměřic František Urban.

ROBE ZUBŘÍ – MALOMĚŘICE BRNO 34:17 (16:10)

Zubří: Krůpa, Dufek – Kucsera 6/4, Mancl 4, Kyryljuk 3, Kaminski 3, Pšenica 3, Havran 3, Bajer 2, Přerovský 2, Randýsek 2, Cibulec 2, Durović 2, Přikryl 1, Krupa 1, Hub.

Nejvíce branek Maloměřic: Ipser 6, Pavlov 4, Koubek 3. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 5/4 – 1/0. Vyloučení: 2:4.