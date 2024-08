„Ještě si na to zvykám. Ale vydal jsem se na vojnu, tak musím bojovat,“ říká s úsměvem bývalý zuberský hráč, který po minulé sezóně vyměnil dres za trenérský mundůr.

Pod jeho vedením zaznamenali Zubřané v sobotu první výhru v přípravě, když rozprášili slovenský Hlohovec 34:16. Nadcházející víkend pak tým čeká vrchol přípravy v podobě Valašského poháru, kde na domácí palubovce narazí na slovenský Prešov a polský Glogów.

„Byl jsem v kontaktu i s jedním týmem z Francie, ale nakonec to nevyšlo. Věřím, že na příští rok už tady někoho z Francie dotáhneme,“ dodal 35letý Mika, který část své hráčské kariéry odehrál právě ve Francii.

První výhra v přípravě, úleva?

Potřebovali jsme to psychicky, protože ti předešlí naši soupeři byli těžcí. Měli jsme perfektní zápas se Zabrze, ale pak jsme vyhořeli s Gdaňskem, kdy jsme zarotovali sestavou a nezvládli to i přístupem. Mám strach ze zranění, takže hráči, co hráli hodně v sobotu, v neděli tolik nehráli. Přístup týmu byl ale špatný, protože jsme byli uspokojení tím, že jsme se Zabrze odehráli kvalitní zápas.

První ostrý měsíc přípravy máte za sebou, jak se sžíváte s novou rolí trenéra?

Má to pozitivní i negativní stránky. (úsměv) Některé věci jsou těžké, když jsem s kluky seděl v šatně a teď jim mám něco přikazovat. Kolikrát mi je jich subjektivně líto, když se běhá a dře, ale všeobecně mě to samotné trénování, to posouvání týmu, hodně baví. Ale ještě si musím zvyknout na to, že už s nimi nesedím v šatně.

Jak jste s dosavadní přípravou spokojen?

Zatím funguje medical tým, což byla naše Achillova pata předešlé sezóny, kdy kádr měl kvalitu, ale zranění nás dohnala. S tím jsem spokojený. Po facce od Gdaňsku doufám, že i nastavení týmu bude jiné. Chci, abychom si budovali zdravé sebevědomí. Po herní stránce máme ještě hodně práce před sebou. Mám problém, že chci všechno hned, ale snažím se trošku klidnit. Dílčí cíle se spíš daří, některé věci se ve hře už projevují.

Proti Hlohovci jste vynikali rychlými útoky. Bude tomu tak i v sezóně?

Kádr je široký a dovoluje rotace. Budeme chtít držet vysoké tempo hry a z obrany vycházet do rychlých útoků. Na Valašském poháru ale už budeme hrát i na výsledek, už se hráči nebudou tolik točit. Nyní je nás hodně, takže ze současného kádru pak budou v lize vždy dva lidi, co nebudou hrát. Budeme muset udělat nějaké řezy, což nebude příjemné, protože hrát chce každý.

Jak do týmu zapadly posily?

Kuba Hrstka to má ve své DNA, ten se adaptoval hned. U Petra Šlachty je ještě vidět nějaké herní manko, kdy v Německu neměl tolik prostoru, ale postupně si to sedá. Filip Blasczak je po zranění, kdy rok a půl nehrál, to taky chvíli potrvá. Ignacy Bak zatím spokojenost, na tréninku vše plní a komunikuje, což mám rád. Natan Paquiom je křídlo, takže nemá tolik systémových povinností. Pro nás je to exotika, ale on je tady nadšený. Líbí se mu prostředí, lidi i zázemí.

Není v šatně jazyková bariéra?

Je. Natan anglicky rozumí, ale stejně jako u většiny Francouzů, tak i u něj je výslovnost špatná, takže mu kluci moc nerozumí. Postupně si to ale sedá a věřím, že časem to bude lepší a lepší. Naopak s Ignacym se můžeme bavit česky a Filip zase mluví bez problémů anglicky.

Po letech se do týmu vrátila pozice asistenta. Co bude mít Tomáš Bechný na starost?

Je to pro mě trošku i berlička. Kádr je široký a řešit sám osmnáct lidí je těžké, takže jsem chtěl nějaké rozdělení kompetencí. Tomáš má na starost technicko-taktickou stránku a chodí na čtyři tréninky týdně. Já si víc všímám systému a Tomáš detailů. Má na starost věci, na kterých chceme pracovat u mladých hráčů, aby se dál rozvíjeli. A aby vše navazovalo na práci mládežnických trenérů v klubu.

V sobotním zápase byl slyšet i staronový pokřik týmu. Je to tak?

Chtěli jsme udělat nějaké změny a tohle vyvstalo z teambuildingu. Vrátili jsme se k staršímu pokřiku „Srdcem Zubřan“, ať se to trochu oživí. Zároveň se tím vracíme i k určitým hodnotám. Ať kluci vědí, co tady pro ten klub chceme hrát.

DAVID JANOŠEK