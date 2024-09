„Není mi z toho dobře, jsem zklamaný z našeho výkonu. Veselí předvedlo kvalitní výkon, ale my jsme naprosto selhali v individuálních činnostech jednotlivce jak v obraně, tak v útoku,“ hledal těžce slova po zápase zklamaný trenér Zubří Ondřej Mika, který tak prožil neúspěšnou premiéru na trenérské lavičce.

Jeho tým sice vsítil první branku zápasu, pak se ale hra vyrovnala a obě družstva se přetahovala o vedení. Do kabin šli s jednobrankovým náskokem hosté z Nového Veselí, kterým ještě řadu vyložených šancí pochytal Malina v zuberské brance.

„Nedokážu to pochopit. Máme jak zkušené hráče, tak hráče, co prošli reprezentací nebo všemi mládežnickými reprezentacemi. Ten tým je dobře poskládaný a strašně mě ten výkon mrzí. Prohra jde za mnou, je to moje vina. Já to mám koučovat tak, aby ti kluci byli v hlavách jinak nastavení,“ sypal si popel na hlavu domácí kouč Mika.

Přitom právě po jeho timeoutu se Valaši ve druhé půli nadechli a ze stavu 19:23 otočili na 25:24. I kvůli vlastním chybám se však na větší rozdíl nedostali.

„V rozhodujících situacích, kdy jsme šli z mínus čtyři na plus jeden, tam byly fáze, kdy uděláme chyby z kategorie mladšího žactva. To mě strašně mrzí. Čekám na reakci týmu, jestli na to zareagujeme zlepšeným výkonem v dalších utkáních,“ doplnil zuberský trenér Mika.

Naopak o poznání šťastnější byli hosté z Nového Veselí, kteří stejně jako vloni dokázali zuberskou tvrz vyloupit.

„Věřili jsme, že to dokážeme zopakovat. Tým si za tím šel. Před zápasem jsem si trošku říkal, že to pro Ondru bude hodně těžké, vzpomněl jsem si na své první zápasy v extralize. Není to vůbec jednoduché, do toho vstoupit. Chtěli jsme toho využít a soupeře zaskočit. Jsem rád za dva body, protože odtud je málokdo odveze,“ zhodnotil utkání spokojený trenér hostů Jan Běloch.

(dj)

HC ROBE ZUBŘÍ – TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ 32:33 (15:16)

Zubří: Krůpa, Malina – Palát 7/3, Paquiom 6, Hrstka 5, Kyryljuk 4, Mičkal 2, Šišák 2, Kucsera 2, Šlachta 1, Krupa 1, Pšenica 1, Randýsek 1, Hybner, Přikryl, Blaszczak.

Nejvíce branek Nové Veselí: Blašković 9/4, Domingos a Popela po 5. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 7/3 – 4/4. Vyloučení: 5:6. Diváci: 203.