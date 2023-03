Pro vás půjde o teprve druhý start v seniorské reprezentaci. Co od zápasu s houževnatým soupeřem očekáváte?

Bude to velká bitva. Island je velmi kvalitní soupeř, který má velké renomé. Nás ve středu požene dopředu domácí publikum a očekávám skvělou atmosféru. O vítězství se budeme rvát až do poslední sekundy. Půjde určitě o těžký a vyrovnaný zápas.

Podívejte se. Házenkáři Zubří jsou krůček od vysněného play-off. Co je potřeba?

Na podzim jste hrál v opravdu famózní formě, pak ale přišlo zranění. Jak jste se s nucenou dvouměsíční pauzou vyrovnal?

Bylo to pro mě zpočátku velmi obtížné. Když jsem se do toho začínal dostávat, zvrtnul jsem si kotník a následovala další dvouměsíční pauza. Nyní si myslím, že se postupně přibližuju formě z podzimu a z minulého ročníku. Ještě ale cítím, že to není pořádně ono a musím na sobě zapracovat.

V minulé sezoně stal s 243 brankami nejlepším střelcem extraligy. Je vašim cílem opět dosáhnout nějaké zajímavé mety?

Pro mě je hlavní pomoct zuberskému týmu. Ať už je to střílení branek, nebo defenzivní práce, na tom tolik nesejde. Samozřejmě se ode mě očekává, abych dával góly a kluci se na mě spoléhají. V kritických situacích to beru na sebe a když to tam padá, tak jsem jenom rád.

Máte po návratu na palubovky za sebou šest zápasů. Jak se na palubovce cítíte?

Zdravotně jsem plně v pořádku a zranění mám doléčené. Kondice mi však ještě chybí a limituje mě to. Co nejdříve musím doladit fyzičku, abych byl schopen makat celý zápas na sto procent.

Podívejte se. Šlágr I. ligy pro Vsetín. Zlín přišel o klíčového hráče

Se Zubřím jste v sobotu výhrou ve Strakonicích udělali důrazný krok do play-off. Jak důležitý to byl skalp?

Hodně. První poločas skončil nerozhodně 15:15. Díky našemu aktivnímu přístupu, kdy jsme se snažili držet vysoké zápasové tempo, se nám podařilo domácí přetlačit. Těm ke konci utkání trochu došla energie, čímž se zápas zlomil.

Nasázel jste devět branek, stejně jako jste se v závěru kvůli dvěma slepeným dvouminutovým trestům dostal červenou kartu. Nebylo to zbytečné?

Ano, byla to má blbost. Byla chyba jít diskutovat s rozhodčími.

ANKETA DENÍKU: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Vsetín? Zvolte ho!

O čtyři zbývající postupové příčky do čtvrtfinále může zabojovat hned šest celků. Cítíte se před duelem s poslednímu Hranicemi silní?

Ano, stejně jako víme, že poslední kolo bude napínavé. My však máme vše ve svých rukou a nesmíme a nemusíme spoléhat na výsledky soupeřů. Popravdě nic jiného než postup do play-off si nepřipouštíme. Naší výhodou je, že s celky nad námi máme lepší vzájemné zápasy. Při rovnosti bodů jdeme dále my.