/HODNOCENÍ SEZONY/ Podruhé vyhráli soutěž, třebaže nyní se na ovládnutí první ligy házenkáři Vsetína více nadřeli. Výsledek je ale stejný – Valaši opět odmítli postup, respektive odehrát baráž o postup mezi elitu. Tu aktuálně s Maloměřicemi hraje až třetí Litovel, jež první duel prohrála (34:39, odveta 16. května – pozn. red.).

Předseda vsetínské házené René Kajaba (vlevo) s úspěšným koučem Andrejem Titkovem, kteří obhájili prvenství v I. lize házenkářů. Bojovat o extraligu ale kvůli nedostatečného zázemí museli opět odmítnout. | Foto: archiv vsetínského házenkářského klubu

Házenkáři Zlína se v lize zachránili a nyní hurá do extraligy! Jak?

„Moc rádi bychom si ji alespoň ze sportovního hlediska zahráli, ale nařízení svazu je nekompromisní. Pokud se do ní přihlásíte a vyhrajete, musíte přijmout postup. V opačném případě za trest fičíte o soutěž níže,“ potvrdil zkušený kouč ve službách Vsetína Andrej Titkov. A důvod odmítnutí – ten je stále stejný: nevyhovující hala pro extraligu,“ zopakoval stejně jako loni bývalý úspěšný házenkář a rodák z Krasnodaru.

Házenkáři Vsetína i napodruhé ovládli I. ligu mužů.Zdroj: archiv házenkářů Vsetína

Vedení vsetínské házené se tak hlavně zlobí na vedení města, které doteď žádosti o potřebnou rekonstrukci nevyslyšela. „Bohužel máme informace, že se ani tak neplánuje. Dělá ze sebe kapra – neslyší, nevidí!“ nechápavě kroutí hlavou Titkov, podle kterého je jinak klub na extraligu po finanční a hráčské stránce připraveno. „Město Vsetín má jasnou prioritu – hokej. Nevím, co bychom museli udělat, abychom se dočkali potřebné rekonstrukce. Vždyť ani z města nikdo nepřišel na předávání medailí,“ krčí rameny.

OBRAZEM. Házenkáři Bystřice ovládli II. ligu, ale postup a návrat odmítli! Proč?

Jeho svěřenci o obhajobě prvenství I. ligy bojovali do posledních kol, aby o jejich pozice rozhodly lepší vzájemné zápasy s rezervou pražské Dukly. „Doma jsme je porazili o čtyři góly, u nich o dva padli. Soutěž jsme vyhráli zaslouženě,“ cítí Titkov, jehož výběr si musel v sezoně projít krizí, když třikrát v řadě prohrál. „Když šlo ale do tuhého, kluci se zkoncentrovali a zabrali, flintu do žita nehodili! Až na pár zaváhání jsme šli cílevědomě za svým. Na jaře jsme ale odvedli kus práce,“ pochválil své svěřence trenér.

Podle všeho ve Vsetíně načne i pátou sezonu. „Zatím jsme se o tom přímo nebavili, ale jinou variantu ani neřeším. Stále mě to zde baví,“ potvrdil Titkov, jenž už pracuje na oživení kádru.

„Už od závěru sezony vím, že pár kluků chce skončit. Nahradit některé nebude snadné, hráčský trh je přebraný, ale my nejsme nároční,“ směje se.

A jaké bude mít jeho tým ambice? „V naši situaci nemá cenu se bavit o ničem jiném než opět o útoku na první místo. Jen asi nebude snadné kluky motivovat, aby dotřetice soutěž vyhráli a prakticky věděli, že myslet na extraligu můžeme jen ve snu,“ přiznal roztrpčeně Andrej Titkov. „O postupových ambicích Zlína vím a přeji jim to. Mé vzpomínky na postupové roky u nich jsou živé,“ dodal.