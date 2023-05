/ROZHOVOR/ Dohrát posledních pár zápasů a pak na nějakou dobu sbohem zuberskému dresu. Kanonýr a opora extraligových házenkářů Lukáš Mořkovský se po sezóně stěhuje do předního polského týmu Gornik Zabrze, kde podepsal víceletou smlouvu.

„Před rokem jsem ještě necítil, že by to pro mě bylo ideální. V té sezóně jsem teprve vyletěl nahoru a chtěl jsem si ještě ověřit, že na to mám. Myslím, že teď přišel správný moment udělat další krok,“ vysvětluje 21letý odchovanec zuberské házené, který v lize patří mezi největší talenty.

K medailové rozlučce se svým týmem má však daleko. Po středečním utkání (27:33) prohrávají Zubřané s Lovosicemi v sérii o bronz už dva nula na zápasy a nesmí si tak již dovolit zaváhat.

„Nechceme se vymlouvat na zraněné. Máme tady další kluky, aby je nahradili. Jde jim to dobře, ale ještě to bohužel není na takové úrovni, jakou bychom chtěli,“ dodává levá spojka Mořkovský.

Budete mít ještě síly na obrat?

Vždycky je nějaká naděje, která pořád žije. Určitě pojedeme do Lovosic s tím, že to chceme zvrátit, protože já osobně se nechci loučit se Zubřím v Lovosicích. Síly na to máme, ve středu nám to vyloženě nesedlo. Prohrávali jsme souboje v obraně i v útoku. Nic nám nevycházelo. Když zlepšíme herní činnost jeden na jednoho, tak je můžeme porazit.

Co byl klíčový moment středečního zápasu?

Položilo nás, když nám ze začátku druhého poločasu odskočili na rozdíl čtyř branek. Nedali jsme tam nějaké šance a pak už jsme to nedokázali stáhnout. Dostali jsme góly, na které jsme byli připraveni, nedokázali jsme je ubránit.

Z Lovosic zazněl názor, že by se série o bronz mohla hrát jen na dva vítězné zápasy. Co si o tom myslíte?

Těžká otázka. To bychom mohli říct i o finále, ať se hraje na dvě výhry. Všechny týmy jsou teď vyšťavené. Současný model je podle mě spravedlivý, protože se ukáže síla kádru. Jak má kdo z letní a zimní přípravy natrénované.

Čekají vás poslední zápasy v zuberském dresu, od příští sezóny budete již součástí polského týmu Zabrze. Kdy vás poprvé zkontaktovali?

Před zimou mi to nadhodil Martin Galia, že by mě v Polsku chtěli. Zkontaktovali jsme se a přišlo mi to jako dobré angažmá. Hrají na vrchních pozicích tabulky, letos skončili třetí. Účastní se Evropské ligy, je to zas o level výš. Chci se pomalými krůčky dostávat do top týmů, takže myslím, že tenhle přestup je pro mě adekvátní. Hlavně je to tady za rohem, to je taky velké plus. Hodina a půl po dálnici.

Co všechno jste se dozvěděl od bývalého reprezentačního gólmana Martina Galii?

Chytal tam pět roků a liga je podle něj hodně vyrovnaná. Může vyhrát dvanáctý se třetím. Mají podobný systém jako my v Zubří, takže bych se do toho mohl rychle dostat. Hlavně to bude krok dopředu v mé kariéře. I reprezentační trenér Sabate mi doporučil, ať se posunu dál

Jaké další nabídky jste zvažoval?

Byla tam možnost jít do druhé bundesligy, ale tam to nedopadlo. Měl jsem nabídku i ze Švýcarska, ale ta přišla později. To už jsem byl rozhodnutý pro Zabrze, kam bych asi šel, i kdyby to Švýcarsko přišlo dřív.

Jaké bude vaše vytížení?

Na levé spojce tam teď prodloužil smlouvu kapitán týmu. Ale o nějakém mém vytížení jsme se nebavili. Jsem univerzál, můžu hrát na středu, vlevo i vpravo, takže věřím, že jim dokážu, že na to mám a budou mě stavit víc a víc. Jinak v týmu jsou teď kromě polských hráčů i ukrajinští reprezentanti nebo třeba Korejec.

Kolik krajanů budete potkávat v polské lize?

Vím jen o Hrdličkovi, brankáři z Lovosic, který tam odešel před touto sezonou, a do Polska jde teď i plzeňský pivot Režnický. Jinak o žádném dalším Čechovi nevím. Ze Zubří hrál v Polsku snad jen brankář Krupa.

Když jste začínal nastupovat v extralize, tak jste se chtěl dostat až do věhlasného Kielu. Pořád to zůstává vaším házenkářským cílem?

Stále je to můj sen. Fandím jim, líbí se mi jejich styl, atmosféra v hale. Jsou tam v týmu nejlepší házenkáři na světě. Rád bych se jednou posunul herně taky na takovou úroveň, ale muselo by všechno klapnout do sebe. Chci v házené něco dokázat, abych pak jednou Zubří mohl vrátit to, co mi tady dali.

Co vy a reprezentace?

Na minulém srazu jsem odpadl kvůli zranění, takže zatím mám v tomhle smůlu. Vždy se mi něco stane před repre nebo přímo na srazu. Trenér pak logicky nominuje ty zdravé. Chci se každopádně porvat o to, abych tam byl.

Co říkáte na los mistrovství Evropy, které čeká českou reprezentaci příští rok?

Máme asi nejtěžší skupinu ze všech. Je tam Dánsko, vítěz letošního mistrovství světa. Pak kvalitní Portugalsko a Řecko, které třeba ve skupině porazilo Chorvaty. Nečeká nás nic lehkého, ale šanci na postup ze skupiny máme.

