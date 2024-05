„Domlouval jsem se s trenérem, jestli se na střídačku vlezu. Že bych rád naposledy oblékl dres, vyběhl na hřiště a užil si děkovačku s fanoušky. Jsem rád, že mi to bylo umožněno, i když jsem nakonec nehrál,“ říká 22letý Matěj Havran, který ještě stihl doléčit zranění, aby se v květnu přidal k české reprezentaci.

A v ní si dojem z letošní sezony značně vylepšil. V nedělní barážové odvetě o mistrovství světa Češi porazili Rumunsko 29:20 a zahrají si mezi světovou elitou. Z postupu se radoval i zaplněný brněnský stadion.

„Upřímně jsem z toho měl trochu obavy, protože je to velká hala a hokejové hřiště je i širší. Bál jsem se ticha, ale úplně mě to vyvedlo z omylu. Moc jsme se na hřišti neslyšeli,“ užíval si atmosféru mladý reprezentant.

Po deseti letech míříte na mistrovství světa. Jaký je to pocit?

Já osobně to nevnímám, že je to po deseti letech, protože jsem nováček v mužské reprezentaci. Vyhrát je samozřejmě krásný pocit a je jedno, jestli je to v lize, nebo v reprezentaci. Takovou kulisu ale vytvoří jen reprezentace, ta hala byla neuvěřitelná. Tomáš Mrkva burcoval fanoušky svými zákroky, bylo to úžasné.

Bylo pro celou sérii rozhodující dorovnání skóre v prvním zápase?

Určitě jsme díky tomu byli klidnější před nedělním soubojem. Nedokážu si představit, jaké by to bylo, kdybychom šli do utkání za stavu mínus sedm. Byli bychom pod tlakem a Rumuni by do toho nastoupili s ještě větším úsilím. Nevzdali by se tak rychle, jak se podle mě vzdali dnes.

Usnadnili vám to?

Doma se hraje vždycky jinak, než venku. To, že jsme u nich prohrávali i o sedm branek, úplně nevypovídalo o kvalitách obou družstev. Dnes jsme vyhráli způsobem start cíl, což je ideální situace. Měli jsme tam hluchou pasáž, ale Tomáš Mrkva nás neuvěřitelně podržel. Mohli jsme si dovolit ztratit pár míčů, nebo neproměnit pár šancí.

V Zubří jste sezonu zakončili na osmém místě, smutné loučení?

Je to zklamání z toho výsledku. Play-off jsme sice udělali, to byl dílčí cíl, ale můj osobní cíl bylo semifinále a tam jsme se nedostali. Takže neúspěch.

Přestupujete do maďarského klubu Tatabanya. Už pilujete jazyk?

Mám to štěstí, že v týmu je zahraniční trenér a plno zahraničních hráčů, takže tam bude fungovat angličtina. Mám vyzkoušené z reprezentace, že mi nedělá problém. Jestli tam pak od kluků pochytím nějaká maďarská slovíčka, tak jenom dobře.