V 93 letech zemřela házenkářská legenda Jaroslav Provazník

Zubří ani jednou v utkání nevedlo, jen chvíli před první přestávkou dokázalo vyrovnat (9:9). Nové Veselí mělo až čtyřbrankové vedení, které hlavně po přestávce prakticky kontrolovalo. I díky devítigólovému střelci a hlavními dirigentu hry domácích Adama Tomáška.

„I když jsme se snažili, Veselí zvládlo krizové situace. Bohužel jedeme z venkovního zápasu znovu na prázdno, jak už jsme si letos zvyklí,“ trpce konstatoval Dávid.

Naopak domácí mohli po zápase slavit. „Dokážu se trošku vžít do pocitů supeře, protože my jsme v Zubří prohráli už hodněkrát za sebou. Nikdy to tam není příjemné a ať děláme, co děláme, tak tam také nejsme schopni uspět. Zubří u nás naposledy dokázalo uspět loni v play-off. Série výher Zubří byla teď dlouhá a jsme moc rádi, že jsme to zlomili,“ oddechl si trenéír Nového Veselí Jan Běloch.

Zuberská spojka Mořkovský: Do play-off patříme a chceme ho hrát!

„Věděli jsme, kde jsou silné a slabé stránky soupeře, a museli jsme trošku upravit taktiku na zápas oproti jiným, abychom se vyhnuli některým situacím, do kterých jsme se vůbec nechtěli dostávat. Kluci to splnili na jedničku a dokázali skrýt absenci Kuby Flajsara. Podali jsme hodně dobré individuální výkony. Hráči měli odvahu, měli prostě kurtáž vyhrát. Táhnul nás Adam Tomášek, změnil své nastavení, přistoupil do zápasu úplně jinak, než v těch předchozích,“ dodal.

NOVÉ VESELÍ – ROBE ZUBŘÍ 24:22 (11:9)

Nejvíce branek: Tomášek 9, Halíček 5, Melichar 3 – Mořkovský 7, Mika 4, Havran 3. Rozhodčí: Petr Kichner – Michal Vacula. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/3. Vyloučení: 1:2. Diváci: 290.

Další výsledky 21. kola: Dukla Praha – Hranice 41:26 (23:13), Brno – Karviná 28:28 (15:16), Prešov – Jičín 28:31 (18:13).

Hraje se v neděli: Plzeň – Strakonice (10:30), Lovosice – Kopřivnice (17:00), Frýdek-Místek – Maloměřice (17:00).