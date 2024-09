/FOTOGALERIE a VIDEO/ I přes velkou hráčskou obměnu včetně trenérského postu v Zubří věří, že nadcházející sezona extraligy házenkářů bude úspěšná. Valaši pod vedením Ondřeje Miky by se opět rádi dostali do závěrečných semifinálových bojů a třeba se poprali o medaile.

„Hodně bude záležet, zda budeme zdraví. Máme kvalitní tým, co má potenciál, jen ještě budeme muset pár věcí vyladit,“ přiznává mladý začínající kouč mezi extraligovou elitou Ondřej Mika, syn úspěšného kouče Jiřího.

Jak se po čtvrt roce cítíte v nové funkci trenéra? Už slyšíte na oslovení trenére?

(smích) Cítím se dobře, ale pořád si zvykám, je to zcela nové a hlavně čerstvé. Na oslovení trenér už slyším a občas se i otočím. (úsměv)

Jak jste spokojen s přípravou?

Jsem, ale jsou tam ale. Začátek byl trošičku komplikovanější, než si vše sedne, ale kluci makali a chtějí na sobě pracovat, což je důležité. Znepokojuje mě ovšem, že naše výkony jsou stále jako na houpačce, nedokážeme být konzistentní. Zatím nám chybí instinkt zabijáka. V komplexním pohledu jsem s přípravou spíše spokojen, ovšem musíme stabilizovat naše výkony na té lepší straně. Tým na to kvalitu a sílu rozhodně má!

Dá se instinkt zabijáka naučit, natrénovat?

Určitě ano, je to o výchově a vedení. Za mě jsme jej často mívali. Kluci jsou ale občas lehkovážní, místo aby soupeře dorazili, nechají ho dýchat a někdy nadechnout. A to je špatně. Pracujeme na tom, bude to asi trvat déle, ale věřím, že v klucích tento instinkt probudím!

Přípravné zápasy přinesly patřičné prověření?

Měli jsme kvalitní soupeře, jsem spokojen, nepropadli jsme, třebaže naše výkony nebyly vyrovnané. Zatím dokážeme mít třicet minut výborných, aby pak přišel desetiminutový úsek, kdy kupíme chyby jako mladší žáci. Toto musíme co nejdříve odbourat.

Pilovali jste něco speciálně, dostal jste do hry svůj rukopis, nějaké novinky?

Nově se snažíme trošku více napadat v obranné činnosti, více si pomáhat. Došlo spíše k menší úpravě než radikální změně. Také v útoku jsme nebyli patřičně důslední. Vše řešíme individuálními videi. Někdy možná kluky až příliš zahlcuji informacemi, mají opravdu dost úkolů. (úsměv)

Jak hodnotíte posílení týmu? Kdo bude patřit k tahounům?

Všeobecně jsem s kádrem spokojen, případná kritika jde za mnou, protože bude na mě, abych z nich dostal výkony a výsledky. Je to má zodpovědnost. Vidím v týmu potřebné nasazení i kvalitu a potenciál. S návratem Šlachty přišla zkušenost, v případě Jakuba Hrstky jsme neměli obavy, vše si sedlo. Jen to chce čas k využití potenciálu. Máme osm devět hráčů, co by měli naši hru táhnout, další by se ideálně měli co nejvíce k nim přiblížit. Kluci na to mají, zatím je to u nich asi spíše o hlavě.

Co bude vaše nejsilnější stránka?

Dokázat technicko-takticky odpovědět na hru každého soupeře. Nebude to ale hned, já i vedení v tom máme jasno, všichni musíme být trpěliví. Chceme se prosazovat co největší variabilitou. Změn bylo hodně, musí si sednout. Věděl jsem, že vše nebude za měsíc hotovo, popravdě i já jsem trošku nedočkavý, pokud to nevyjde hned, jsem z toho špatný. Pozitivní je, že kluci začínají změny akceptovat, chtějí je rozvíjet dál.

V generálce s Maloměřicemi jste uhráli jen remízu (33:33). Co ukázala?

Generálka potvrdila současný stav. Chtěli jsme se nastartovat, dvacet minut bylo od nás výborných, fakt se mi to líbilo. Pak ale přišla nevyrovnanost a poslala nás na chvíli do kolen.

Jak jste připraveni na první kolo. Je Nové Veselí ideální soupeř na úvod?

S respektem k soupeři, je to na úvod dobrý protivník. Ještě důležitější je, že začínáme před svými fandy a nečeká nás poslední finalista. Vnímám, že domácí prostředí je pro kluky důležité.

Co říkáte na los?

Začátek je na rozehrání dobrý, pak nás čeká náročná střední část i s pohárem.

Jaké má Zubří ambice, co jste dostal od vedení za úkol?

Rozdělil bych to na dvě roviny – pokud budeme zdraví, chtěli bychom se dostat do semifinále a zahrát si o medaile. Pokud nám nebude zdraví přát, tak to bude boj, a o moc těžší. Nechci si dělat alibi, každopádně každý zápas budeme chtít vždy vyhrát. Věřím, že současný tým vždy ukáže charakter.

Čeho byste chtěli dosáhnout v evropském poháru?

Jednoznačně přinést atraktivní soupeře do Zlínského kraje, který budeme v pohárové Evropě reprezentovat. Zásadní bude postoupit v prvním kole přes Považskou Bystrici, pak bychom potřebovali na další kolo dvě smířlivý los. Mým přáním je zvládnout tři kola a vydržet v pohárové Evropě do jara.