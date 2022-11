„To jsem ještě ve své trenérské kariéře nezažil. Je to průšvih, ale okolnosti byly proti nám, chyběly nám hráči. I to se občas stává,“ konstatoval trenér Zlína Miroslav Slovák, který se stejně jako lídr soutěže ze Vsetína již chystá na nedělní třaskavé derby rivalů. „Bude to vypjaté, už se ale těšíme,“ přiznaly obě strany.