/VIDEO/ Dvoubrankovým vítězstvím se rozloučili se sezonou extraligoví házenkáři Zubří. Sladkou chuť ale nemělo, protože se Valachům v sérii o 7. místo hrané pohárovým způsobem nepodařilo smazat pětigólové manko z prvního duelu ve Frýdku-Místku, tak v konečném účtování obsadí osmé místo.

Extraligoví házenkáři Zubří se rozloučili se sezonou výhrou nad Frýdkem-Místkem. | Video: Janošek David

Zubřané potvrdili svou sílu v domácích duelech, vždyť posledních dvanácti utkání na Valašsku padli jen dvakrát, v obou případech s Lovosicemi. I nyní byli lepším celkem, prakticky téměř celý čas byli ve vedení, ale svou převahu nedokázali gólové výrazněji přetavit. Deset minut před koncem téměř smazali své manko z minulého duelu (25:21), ovšem Slezané přidali a svůj náskok kontrolovali.

ŘEKLI PO UTKÁNÍ

Daniel Valo, trenér Frýdku-Místku: "Po domácím zápase jsem kluky pochválil za padesát minut, kdy jsme měli zápas pod kontrolou. Pak jsem byl na ně naštvaný, protože jsme náskok ztratili a pět gólů v dnešní házené nic neznamená. Stálo nás to strašně moc sil, vypadlo mi pár vlasů. Těžký zápas, až na pár momentů, kdy jsme se dostali do malého vedení, tak Zubří tlačilo na pilu. Naštěstí jsme jejich nápory odráželi. Na jedné straně jsem šťastný, že jsme to ustáli, ale s výkonem nejsem spokojený. Nechtěli jsme spoléhat, že jsme vyhráli doma o pět gólů. Gratuluju Zubří k výbornému výkonu na to, jakou mají marodku."

Zdroj: Janošek David

Peter Dávid, trenér Zubří: "Věděl jsem, že to bude těžké. My to tu rotujeme, lepíme. Skoro celý týden netrénoval Kyryljuk, aktuálně náš nejlepší hráč. Musíme posouvat Bajera na spojku. Je to strašná lepička. Družstvo je dlouhodobě oslabené, hvězdy sedí na střídačce nebo mimo. Je to pro nás těžké. Kluci ale předvedli fantastický výkon. Poslední zápas jsme museli vyhrát. Jsem šťastný a vděčný za to, jak se k tomu postavili. Jsem neskutečně šťastný, že jsem tady mohl ty tři roky být. Je to tu úžasné, ty lidi jsou tu úplně jiní, než na které jsem byl zvyklý. Všem jim moc děkuju!"

Zubří – Frýdek-Místek 31:29 (14:12)

Nejvíce branek: Kyryljuk 9, Bajer 7, Mičkal 6 – Bureš 6, Moješcik 5, Noworyta 4. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 2/1 – 4/2. Vyloučení: 5:4. Diváci: 618. První zápas 30:35, 7. místo patří FM.

O 5. místo: Dukla Praha – Brno 28:23 (26:33, 5. místo patří Brnu)