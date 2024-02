/VIDEO/ Bod, který má cenu zlata. Ještě čtyři minuty před koncem vedla pražská Dukla nad házenkáři Zubří o čtyři branky a vše naznačovalo, že si dojde pro další pohodlné vítězství. Nakonec bylo ale všechno jinak. Zubřané dokázali v závěru zápasu vyrovnat a vyválčit tak remízu, která je pro ně vhledem k průběhu první půle hodně cenná.

Házenkáři Zubří doma nakonec s pražskou Duklou vyválčili bod. | Video: Janošek David

Vždyť o poločase odcházeli domácí do šaten se sedmibrankovým mankem, které krátce po přestávce ještě narostlo.

„Po většinu zápasu jsme měli obrovské problémy v obraně, nestíhali jsme. Když pak zachytá Petržela tak, jak vždycky, tak vznikne taková situace. O přestávce jsem ale klukům řekl, že je to jen o sedm a z minulosti víme, že s Duklou dokážeme otočit zápas, ve kterém prohráváme i o devět,“ připomněl domácí trenér Peter Dávid vítězství nad Pražany z roku 2021, kdy Zubřané ve druhé půli prohrávali o devět branek, aby následně o tři vyhráli.

A k podobnému zázraku byli blízko i v sobotu. Velkou zásluhu na remíze měl zkušený zuberský brankář Milan Malina, který ve druhém poločase dokázal zavřít bránu.

„Bylo mi jasné, že musí někdo podat famózní výkon, abychom se vrátili do zápasu. A povedlo se. Dokonce jsme mohli vyhrát,“ poukázal na závěr zápasu Dávid.

V něm hned tři z posledních čtyř branek zaznamenal zuberský křídelník Mičkal, který měl na dosah i rozhodující trefu. Jeho střela ze sedmimetrového hodu v poslední minutě se však otřela o břevno.

„Vzhledem k průběhu zápasu jsem za ten bod velmi rád. Je to pro nás vzpruha, neboť jsme vstali z mrtvých. Jak je tento bod důležitý ale uvidíme až na konci. Teď jedeme do Plzně, čekají nás těžká kola,“ připomněl náročný program trenér Zubří Dávid, jehož tým zůstává na osmém místě tabulky.

Posun v pořadí nezaznamenala ani Dukla, pro kterou může být bod z 20. kola extraligy ztrátou.

„V Zubří se to stalo pomalu pravidlem, že nám vyhraný zápas uteče mezi prsty. Dvacet gólů za první poločas je nádhera. Ve druhé půli nám ale útok vyhořel. Přišel do brány Malina, který podal solidní výkon, a v některých chvílích jsme z něj byli bezradní. Dostali jsme se do křeče. Dnes jsme bod ztratili, ale mohlo to být ještě horší, mohli jsme odjet s prázdnou,“ poznamenal trenér Dukly Michal Tonar.

HC ROBE ZUBŘÍ – HC DUKLA PRAHA 29:29 (13:20)

Zubří: Krůpa, Dufek, Malina – Mičkal 8/4, Mika 4, Bajer 4, Krupa 3, Kyryljuk 3, Palát 2, Pšenica 2, Kucsera 1, Přikryl 1, Přerovský 1, Šišák, Cibulec, Randýsek.

Nejvíce branek Dukly: Dokoupil 7, Hlinka 5, Březina 5. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 7/4 – 1/1. Vyloučení: 4:5. ČK: Křístek (DUK). Diváci: 846.