/FOTOGALERIE/ Povinnou výhrou zakončili házenkáři Robe Zubří základní část extraligy. V posledním kole porazili na domácí palubovce Hranice 41:30, když už v prvním poločase si vytvořili jedenáctibrankový náskok. Ve čtvrtfinále se střetnou s pražskou Duklou, proti které vloni vybojovali bronzové medaile.

V sobotním posledním kole extraligy porazili házenkáři Zubří (v zeleném) na domácí palubovce Hranice 41:30, | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza

„Oproti loňskému roku jdeme do čtvrtfinále bohužel z trochu nekomfortní situace, kdy začínáme venku. Ale když si vzpomenu, co bylo před třemi, čtyřmi týdny, tak jsem za to moc vděčný a jsem rád, že to tak je,“ ulevilo se po postupu trenérovi Zubří Peteru Dávidovi.

Ještě čtyři kola zpátky se krčili Zubřané až na jedenáctém místě tabulky a vyhlídky na play-off nebyly nejzářivější. Pak však následovala důležitá výhra ve Strakonicích, kontumace zápasu s Prešovem a díky sobotní výhře s Hranicemi se ve vyrovnané tabulce Valaši vyšvihl až na pátou příčku.

Sobotní utkání rozhodli házenkáři Zubří už v prvním poločase, kdy soupeře zasypali čtyřiadvaceti brankami. „Investovali jsme všechno do začátku zápasu, protože jsme nechtěli, aby se to tahalo. Vletěli jsme do toho a hru ovládli,“ popsal první půli kouč Dávid.

Po přestávce to byli naopak Hraničtí, kteří tahali za delší konec provazu a prvních sedm minut vyhráli pět jedna. Žádné drama se však nekonalo.

„Druhý poločas jsme začali trochu laxně, kdy jsme nějakých pět nebo šest šancí zahodili. Tam se dostaly Hranice trochu do hry, ale na blíž než nějakých osm gólů se k nám naštěstí nepřiblížili. Když už byl zápas rozhodnutý, tak jsem hráče porotoval a dostala se do hry i lavička,“ doplnil k souboji s poslední týmem tabulky trenér Zubří Dávid.

Hranice, které za celou základní část získaly jen dva body, budou nyní bojovat o udržení v extralize. „Uděláme pro to všechno, ty nejdůležitější zápasy nám začnou až teď. Dnes se ukázala kvalita Zubří, kdy v prvním poločase utkání jednoznačně ovládli a i rozhodli. Pro mě je pozitivní, že před druhou půlí jsme si něco řekli a to jsme dodrželi. Nezabalili jsme to,“ potěšilo hostujícího trenéra Radima Brože.

Čtvrtfinále play-off začíná příští týden. První dvě utkání měli Zubřané odehrát v Praze původně v sobotu a v neděli. Kvůli účasti Dukly v Evropském poháru se však oba zápasy uskuteční již ve středu a ve čtvrtek.

DAVID JANOŠEK

ROBE ZUBŘÍ – HRANICE 41:30 (24:13)

Zubří: Krupa 1, Krůpa – Mořkovský 12, Mazurek 5, Havran 5, Bajer 5, Mičkal 4/1, Randýsek 2/1, Šišák 2, Kyryljuk 2, Třeštík 1, Mizera 1, Mika 1, Cibulec, Uhriňák, Hlavenka.

Nejvíce branek Hranice: Sirčo 9, Padalík 6/1, Andrš 6. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 3/2 – 2/1. Vyloučení: 4:5. Diváci: 933.

Další výsledky 26. kola: Karviná – Prešov 33:28 (15:15), Lovosice – Dukla Praha 33:31 (16:18), Brno - Nové Veselí 31:25 (12:13), Jičín – Frýdek-Místek 28:27 (14:16), Kopřivnice – Plzeň 27:30 (14:13), Maloměřice – Strakonice 28:22 (13:11).

Čtvrtfinálové dvojice: Plzeň – Brno, Lovosice – Frýdek-Místek, Karviná – Jičín, Dukla Praha - Robe Zubří.

Tabulka po základní části

1. Plzeň 26 23 1 2 906:697 47

2. Lovosice 26 23 0 3 863:744 46

3. Karviná 26 19 3 4 796:705 41

4. Dukla Praha 26 17 1 8 856:787 35

5. Prešov 26 14 3 9 776:693 31

6. Zubří 26 12 1 13 733:708 25

7. Jičín 26 12 0 14 729:740 24

8. Fr.-Místek 26 12 0 14 769:757 24

9. Brno 26 10 4 12 704:702 24

10. Kopřivnice 26 11 1 14 797:792 23

11. Nové Veselí 26 9 5 12 683:712 23

12. Strakonice 26 5 1 20 677:859 11

13. Brno 26 4 0 22 659:822 8

14. Hranice 26 0 2 24 645:875 2