„Už si na tento neutěšený stav začínám zvykat, půldruhého roku neřešíme nic jiného. Stále improvizujeme,“ trpce se pousmál Peter Dávid, kouč osmého celku extraligy, jehož hlavním cílem je dostat se do vyřazovací soutěže a zisk Českého poháru.

S hrůzou ale nyní zejména sledoval závěr českého vystoupení na ME v Německu, kde utkání s Řeckem nedohrál Matěj Havran, opora Zubří. „Po souboji má nějaký zdravotní problém, nyní podstoupil magnetickou rezonanci, situaci netrpělivě sledujeme. Je to další zátěž naší nervové soustavy, neboť stále něco lepíme a dostáváme se do stavu, že si už na tyto problémy zvykáme,“ mávl rukou Dávid.

Kromě Havrana jsou totiž ve stavu nemocných další opory Valachů. „Hýbner je dál v rekonvalescenci, Polák Kaminski léčí operované rameno. Dobrou zprávou je, že alespoň Palát se již o víkendu v Polsku zapojí do herního procesu,“ potěšilo slovenského kouče.

Jak aktuálně probíhá příprava Zubří?

Máme za sebou dva týdny, kdy hodně kombinujeme herní stránku s atleticko-silovou, kondiční. Nyní se již zaměřujeme ve větší míře na házenkářské prvky, taktiku. Během pauzy máme v plánu menší inovace v našem projevu a to jak v obraně, tak útočných kombinacích. Uvidíme, co vše zvládneme, chceme přijít s něčím novým.

Za sebou již máte první přípravný turnaj, třetí místo v Považské Bystrici. Spokojen?

Smolně jsme úvodní duel gólem vteřinu před koncem prohráli s Novými Zámky (34:35), což nás mrzí. Následný souboj o bronz jsme s Jičínem (36:28) zvládli. Nyní nás čeká hodně kvalitní klání v Polsku, kde nás čekají dva soupeři z nejvyšší domácí ligy. O generálku na druhou fázi se měl postarat duel s Kremsem, ale protože hodně hráčů soupeře bylo nominováno na allstars zápas, sešlo z něj. Chtěli jsme náhradou vyzvat slovenský tým, ale zde již v tomto čase budou hrát. Stále soupeře hledáme, nechci se vzdát zápasu v tomto čase.

Jedním z vrcholů sezony bude pro Zubří finále Českého poháru. Už znáte místo, kde se bude hrát?

Ano, šestého března v Praze. Ze všech možností je tato varianta logisticky perfektní, kdy neřeším množství diváků, jako samotnou dostupnost pro nás i pro ně. Vzhledem k tomu, žen se jedná o jednodenní záležitost, věřím, že si naši fanoušci najdou čas a chuť.