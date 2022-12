Házenkáři Zubří totálně zaspali úvod

Nejde to. Extraligoví házenkáři Zubří se na palubovkách soupeřů v rozehrané sezony necítí. V Kopřivnici to bolelo o to více, protože o vítězi bylo prakticky rozhodnuto po necelých dvaceti minutách, kdy Valaši dali jediný gól, naopak domácí devět.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Házenkáři Zubří se na půdě soupeřů trápí, v sobotu pro změnu v Kopřivnici zaspaly úvod. | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza