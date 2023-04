/FOTOGALERIE a VIDEO/ Dokázali to! I přes kostrbatost sezony, zejména její základní části, extraligoví házenkáři Zubří slaví stejně jako loni postup do bojů o medaile! Rozhodly o tom víkendové domácí čtvrtfinálové boje play-off, ve kterých Valaši před svým fantastickým publikem dvakrát porazili pražskou Duklu a sérii na tři vítězství ovládli v poměru 3:1. V dalším kole čeká Zubří vítěz základní části z Plzně.

Házenkáři Zubří ve 4. zápase play-off doma porazili pražskou Duklu 36:28. | Video: Grůza Ondřej

„Je to fantastické! Kdyby mi někdo v prosinci řekl, že tady tak budeme teď sedět, tak bych ho poslal nevím kam. Nikdy jsme ale neztratili hlavu, věřili jsme tomu, že to nějak dáme. Kluci ukázali obrovský charakter, jsme nesmírně šťastní,“ zářil po utkání štěstím trenér Zubří Peter Dávid.

Zdroj: Grůza Ondřej

Dobře se mu na nedělní tiskové konferenci poslouchali slova jeho kolegy. „Postup do semifinále si zuberský tým zasloužil, dokázali nás třikrát za sebou porazil, což jsme si před touhle sérií nepředstavovali. Pro nás je to naopak veliké zklamání! Sobotní zápas na nás měl velký vliv, dneska už to bylo z naší strany takové šedivé,“ klopil zrak zklamaný trenér Dukly Michal Tonar, který v předminulé sezoně právě na Valašsku působil.

„Chyběla mi u našeho týmu náboj a charakter, že se ten tým ještě kousne. Doběhly nás asi evropské poháry. Kluci byli vyšťavení, kádr není široký na tři soutěže. Poháry chceme hrát, je to pro nás prestiž. Jsem na tým hrdý, že jsme se dostali tak daleko. Tuhle sezonu máme velmi dobrou, je škoda to hodnotit po takovém vyřazení ve čtvrtfinále. Momentální forma nás odkázala na to hrát o páté místo,“ dodal Tonar.

Zkušený slovenský kouč domácích se poté pustil k hodnocení série, co rozhodlo ve prospěch valašského celku. „Využili jsme ten systém, že se hraje dva dny po sobě. Že soupeř měl těžký zápas ve Švédsku. Řekl jsem to vedení a potom hráčům, my jsme středeční zápas v Praze obětovali tomu, že zkusíme Duklu ještě více unavit. Perfektně nám to vyšlo, protože ve čtvrtek jsme vedli o šest a pak to i ustáli, když byla remíze,“ vrátil se k druhé pražské odvetě Zubří na palubovce Pražanů.

Zdroj: Grůza Ondřej

Současně ocenil a poděkoval za podporu zuberskému publiku, které opět nejenže zaplnilo domácí halu, ale především pomohlo vytvořil pověstné zuberské peklo!

„Pro Duklu to bylo před takovým publikem hodně těžké, když k nim chodí třicet šest až padesát diváků. My jsme šli jako stroje,“ vycítil Dávid. „Bál jsem se dnešního dne, protože jsme to tahali v malém počtu spojek. Měli jsme čtyři spojky, ale neustále je rotovali, šli na dno svých sil. Rozhodující faktor byl ten, že nezachytal Petržala, jeden z nejlepších brankářů ligy,“ doplnil klíčový faktor nedělního čtvrtého duelu.

V další, semifinálové fázi, čeká valašský celek nelehký protivník – Plzeň. „Nás nikdo do play-off nechtěl. Nějakým způsobem jsme se doplnili, i když nám stále chybí čtyři hráče. Každý se nám chtěl ve čtvrtfinále vyhnout. Je jasné, kde je Plzeň, ale někteří hráči jsou zase o rok starší. Umíme na ně zahrát jakž takž v útoku, ale v obraně míváme problém. Hraje se u nich o půl jedenáctí dopoledne, to se hrávalo za mě v pravěku. To jsou negativní okolnosti, ale popereme se s tím,“ dodal s největším odhodlání zuberský trenér Peter Dávid.

DAVID JANOŠEK

Sobota: ROBE ZUBŘÍ – DUKLA PRAHA 30:25 (17:11)

Zubří: Krupa, Krůpa – Mořkovský 8, Mičkal 7/5, Havran 5, Šišák 4, Bajer 2, Mazurek 2, Uhriňák 1, Mika 1, Randýsek, Kyryljuk, Mizera, Cibulec, Hlavenka.

Nejvíce branek Dukla: Šůstek 8/2, Dokoupil 7, Březina 4. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 5/5 – 3/2. Vyloučení: 3:5. Diváci: 987.

Neděle: ROBE ZUBŘÍ – DUKLA PRAHA 36:28 (22:14)

Zubří: Krupa 2, Krůpa – Mořkovský 9, Mičkal 7/1, Šišák 5, Bajer 5, Mazurek 4, Havran 2, Cibulec 1, Galia 1, Uhriňák, Mika, Randýsek, Kyryljuk, Mizera, Hlavenka.

Nejvíce branek Dukla: Dokoupil 5/1, Rakouský 4/2, Šůstek 4, Březina 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 2/1 – 4/1. Vyloučení: 5:5. Diváci: 1000. Konečný stav série 3:1.

DALŠÍ VÝSLEDKY čtvrtfinále play-off: Brno – Plzeň 27:34 (17:17), konečný stav série 0:3. Frýdek-Místek – Lovosice 25:32 (13:16), konečný stav série 0:3. Jičín – Karviná 22:29 (9:17), konečný stav série 0:3.

Semifinálové dvojice: Plzeň – Zubří, Lovosice – Karviná.