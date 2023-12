K vidění byl obrovský boj o každý míč, obrovská snaha obou týmů. „Zápas byl obrovsky dramatický, měl svou kvalitu, ale spíše přinesl dost chyb, ztracených balónů. V konečném důsledku rozhodly výkony brankářů, kdy náš byl o nějaký ťuk lepší. Úspěch jde za ním, v důležitých momentech pochytal neskutečné balóny, hned několik trháků!“ ocenil výkon zejména Štěpána Krůpy slovenský kouč.

„Také jsme využili výhody v rotaci hráčů, naopak hru soupeře táhli jen Kupa s Trkovským, v úvodu také brankář Adamík. My se však po přestávce výsledkově trhli, okolo 40. minuty jsme zvládli bigpointy. Výhra je vydřená, vybojovaná. Vzhledem k těm zraněním a divokém průběhu je to alespoň třešnička na dortu,“ přiznal.

Týmu přišla vhod sobotní pauza, kdy duel se Strakonicemi byl kvůli přívalu sněhu odložen. „Máme dost hráčů se zraněními a nemocemi, kteří volný čas využili k rekonvalescenci. Zdraví mladí hráči měli možnost i zahrát nižší soutěže v klubech okolo,“ upřesnil Dávid.

Do Vánoc sehrají Zubřané ještě tři kola, přičemž poslední zápas sezony určí, s kým se 6. března utkají v pohárovém finále. Lepší z dvojice Brno – Karviná. „Přál bych si pochopitelně hratelnější Brno, ale v podstatě je to jedno. S Karvinou mám silně pasivní bilanci, nějakých 0:6, 0:7, ale přestože kvalita Baníku je velká, rád bych statistiky změnil, zlepšil,“ směje se vždy dobře naladěný Dávid, který stejně jako všichni příznivci valašské házené bude sledovat, kde se finále českého poháru odehraje.

„Kdyby se hrálo na Moravě, třeba Ostrava, bylo by to nejlepší. Možností je ale hodně, včetně hal v Čechách. Nechám se překvapit, ale kvůli našim fanouškům bych si přál nějakou menší dopravní vzdálenost. Ostrava by se nám velmi líbila,“ zopakoval Peter Dávid.

