Odplata se házenkářů Zubří podařila. Opět s omlazenou sestavou Valaši v rámci série o umístění na 5. až 8. místě extraligy porazili Brno 31:24, ale protože první duel ztratili o 14 branek, podle pohárové matematiky si o konečnou pátou příčku zahrají Jihomoravané. Valachy čeká duel o 7. místo s poraženým z dvojice Frýdek-Místek – Dukla Praha.

Extraligoví házenkáři Zubří v sobotním domácím utkání porazili Brno o sedm branek. | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza

Domácí výběr, jemuž zdravotní problémy opět nedovolily nasadit do hry to nejlepší a do hry poslal hned sedm dorostenců, příkladně bojoval a vyrovnanou první polovinu ovládl o dvě branky. Domácí vítězný apetit nepolevil a naopak začali využívat střeleckých nepřesností a nedisciplinovanost soupeře a navyšovali vedení. Brňané ale svůj postupový náskok kontrolovali.

Nejlepším střelcem Zubří byl dnes devítigólový Sebastian Kunert.

ROBE ZUBŘÍ – BRNO 31:24 (15:13)

Nejvíce branek: Kunert 9, Kyryljuk 8, Mičkal 6/5 – Vukićević 9/4, Kocich 2, Tóth 2. Rozhodčí: Pavel Friedel, Tomáš Kučerka. Sedmimetrové hody: 5/5 – 4/4. Vyloučení: 5:11. ČK: Tóth, Kolečkář (BNO). První duel: 25:39, postupuje Brno.