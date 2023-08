„Nově vznikající kádr se pozvolna poznává, souhra si začíná sedat. Skalpu si ceníme o to více, že to bylo před našimi skvělými fanoušky,“ spokojeně konstatoval kouč Zubří Peter Dávid, který u valašského týmu pokračuje třetí sezonu.

Po odchodu a citelné ztrátě opor Mořkovského s Mazurkem se vedení podařilo získat hned tři nové, zahraniční akvizice: urostlého Černohorce Bogdana Djuroviće, polskou talentovanou spojku Oliwiera Kaminského a slovenského reprezentanta Mikuláše Kucseru.

„S volbou jsem spokojen, všichni se zapracovali do týmu. Nejmladší Kaminski s Kucserou se na pravé spojce fantasticky doplňují, dobře se jim daří nahradit Mazurka. Také Djurivuć se začíná především v defenzivě dobře vyvíjet. A na místo za Mořkovského počítáme s našimi mladými odchovanci. Z obměny mám dobrý pocit,“ upřesnil Dávid, jenž si pochvaloval již úvodní teambulding. „Během pár dnů se tým parádně seznámil, urychlil celý proces. I proto jsme tam, kde jsme!“

S probíhající přípravou, která bude vrcholit na konci měsíce, je zkušený slovenský trenér spokojen. „Zásadní bylo co nejrychleji zapracovat do našeho herního stylu všechny nové tváře. Pro mě pozitivním překvapením je, že vše dobře funguje,“ usmívá se trenér Robe. „Náš herní projev je ještě kostrbatý, ale výrazně méně, než jsem očekával. Jdeme správným směrem,“ je přesvědčen.

Výsledkově i herně nejhorší výkon podali Valaši podle očekávání hned na úvod, když v prvním duelu proti polskému Zabrze, kam před sezonou přestoupil právě Mořkovský, padli o dvanáct branek (21:33)!

„Zde jsme dostali tvrdou velkou lekci. Tým byl ale zcela nový, viděl jsme na klucích, že byli zbytečně nervózní. Tento zápas nám absolutně nevyšel, utrpěli jsme zasloužený výprask,“ uznal sportovně Dávid.

„V odvetě jsme se již uklidnili, byli otrkanější, sehráli zcela vyrovnanou partii se smolným koncem. Následně v rakouském Kremsu jsme sice opět vysoko prohráli (28:37), ale i zde jsme měli velmi dobré pasáže. Upřímně, Krems má obrovskou kvalitu, je někde jinde!“

Právě volba na silné protivníky v přípravě je jasná strategie kouče a vedení valašského klubu. „Jen ti nás mohou nejlépe připravit na sezonu,“ potvrdil trenér.

V úterním duelu proti Považské Bystrici dvacet minut trvalo, než otupili tlak soupeře a převzali otěže zápasu. „Zde jsme podali už velmi dobrý výkon, hlavně po přestávce. Pro tým je strašně důležité, že vyhrál, navíc před vlastním publikem. Výhru jsme v závěru kontrolovali,“ ocenil.

Více je již zklamán a rozčarován z vídeňského losu pro úvodní kolo Evropského poháru. Všichni doufali v zahraničního soupeře, místo toho se na začátku září utkají s SKP Brno. „To je neuvěřitelné! V evropském poháru opravdu nechceme hrát proti českému celku, bohužel opět nás to potkalo. Uděláme maximum, abychom se dostali do dalšího kola a zde se naši mladíci mohli potkat s evropskou házenou. Papírově sice v duelu budeme favority, ale víme, že Brno strašně zbrojí a pro další sezonu má velmi dobré ekonomické podmínky. Nebude to snadný dvojzápas, který by se měl odehrát 6. a 16. září. To však ještě musí posvětit EHF,“ doplnil Dávid.

Jeho zrak tak směřuje především k extralize, která startuje první zářijový víkend, kdy Zubří doma vyzve Kopřivnici, pak Strakonice, Jičín a Karvinou. „Los máme lepší než loni, ale musíme jej využít a proměnit v pohodu v týmu,“ přeje si slovenský kouč.

Stejně tak věří v lepší zdravotní rozpoložení, než zažil v uplynulém ročníku. „Horší to snad ani být nemůže. Z dlouhodobě zraněných by se měl v úvodu extraligy objevit Dušan Palát, u Lukáše Hýbnera to vypadá na závěr kalendářního roku. Jinak s výjimkou drobných zranění je tým snad zdravotně v pohodě,“ klepe na dřevo Peter Dávid.

Výsledky přípravy

Zabrze - Zubří 33:21 (18:10), Zabrze – Zubří 31:29 (12.12), branky Zubří: Havran 6, Palát 5, Kaminski, Kryryljuk 3, Krems – Zubří 37:28, Zubří – Považská Bystřice 33:30 (16:17), branky Zubří: Mičkal 5, Djurovič, Kyryljuk, Kaminski a Bajer 4.

Další zápasy: 11. 8. (18.00) doma s Ostrow Wielkopolski, 12. 8. (11.00) doma s Ostrow Wielkopolski, 18. 8. (18.30) doma HK Kúpele Bojnice, 19. 8. venku Nové Zámky, 25. 8. venku Považská Bystrica.