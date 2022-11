Maloměřicím se dařilo od začátku. Za prvních osm minut si vytvořily tříbrankový náskok. Ten se sice soupeři podařilo čtyřmi góly v řadě smazat, pak se ovšem stav opět přetočil. V průběhu 22.-24. minuty Majlont šel do tříbrankového vedení, a to bylo pro další průběh zásadní. Do konce poločasu se pak domácím povedlo přežít sedmičku soupeře a přidali ještě další tři góly.