Tady však pozitiva skončila. K překvapení celé výpravy se dnes netrénovalo na zítřejší palubovce. Hřiště navíc bude jinak orientované, plocha bude mít jinou barvu a vysunou se i tribuny.

„Jde o povrch, který má nějaké odrazové schopnosti i o lajny, které musí člověk vidět. Byla to před zápasem jediná podmínka, kterou jsem měl, bohužel nebyla splněna. Ale znám to, už jsem to párkrát v kariéře zažil,“ povzdychl si slovenský kouč Dávid nad nečekanou změnou.

EXKLUZIVNĚ: Deník je na cestě s házenkáři Zubří na pohárový zápas v Norsku

Páteční trénink začal tradičním fotbalem mezi mladými a staršími hráči. Poté následovala příprava na zápas.

„Trénink měl tři bloky. Vyzkoušeli jsme si hru v sedmi, pak jeden útočný a obranný blok, kde jsme rotovali s hráči. Nakonec byla klasika, a to sedmičky, které vyhráli zase brankáři,“ popsal trenér Zubří po takřka hodinu a půl dlouhém tréninku.

První zápas druhého kola Evropského poháru se odehraje v sobotu od 16 hodin. A Valašský deník bude u toho!

DAVID JANOŠEK