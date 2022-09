„Výsledek je dost jednoznačný, hodně ten zápas ovlivnila červená pro Bukovského, který je s Gřesem rozdílový hráč a zranění Polcara,“ označil na pozáposévé tiskové konferenci trenér domácích Peter Dávid. „Na druhou stranu jsme si řekli, že půjdeme do pekelného tempa na plné obrátky, což bylo fantastické v tomto zápase. Fakt máme problémy se vstupy do druhého poločasu. Jsem rád, že si mohli všichni zahrát, že jsme dali šanci Lukášovi Weintrittovi. Byl to hodně dobrý zápas pro diváky,“ pousmál se zkušený kouč, který se již nyní připravuje s týmem na náročný sobotní zápas v Lovosicích.