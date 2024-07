„S návratem Petra Šlachty přicházejí do týmu zkušenosti a kvalita ze zahraničních soutěží a české reprezentace. Petr ještě více kvalitativně doplní již tak silnou skupinu kolem stávajících pivotů,“ netajil spokojenost sportovní ředitel HC Zubří Josef Mazáč.

Pomoci nejen růstu talentovaným odchovancům mají ale další dvě zahraniční posily z Polska.

Nejen v obraně bude jistě tvrdit muziku téměř dvoumetrová a více než metrák vážící pravá reprezentační spojka Ignacy Bak.

„S příchodem Ignacy Baka přichází na pravou spojku velká zkušenost a kvalita. Hráč je také příslušník střední generace, která nám obecně v týmu chybí. Od vzájemné spolupráce si mnohé slibujeme. Společně s Mikulášem Kucserou by měli na pravé spojce vytvořit úderný tandem,“ slibuje si Mazáč.

Investicí do budoucna je sázka na Filipa Blasczaka, 20letou levou spojku Wisly Plock. Mladý talent měl našlápnuto k působení v prvním družstvu Plocku, ale jeho kariéru přibrzdilo zranění kolene. „Filip je mladý hráč, který bude pro náš klub velkým přínosem do budoucna. Uvědomujeme si, že bude potřebovat určitý čas, aby se dostal zpět do herní formy. Jedná se o další prohloubení spolupráce klubu s Wislou Plock, za což jim velmi děkujeme,“ vzkázal sportovní ředitel valašského klubu.

Po aktuálním odpočinku čeká etraligové házenkáře Zubří první společný trénink v polovině července, přičemž první utkání sehrají začátkem září doma s Novým Veselím.

Rozlosování extraligy do konce kalendářního roku 2024:

1. kolo (7. - 8. 9.) Zubří - Nové Veselí

2. kolo (14. - 15. 9.) Dukla Praha – Zubří,

3. kolo (21. - 22. 9.) Zubří - Frýdek Místek

4. kolo (28. - 29. 9.) Lovosice- Zubří

5. kolo (5. - 6. 10.) Zubří - Plzeň

6. kolo (12. - 13. 10.) Zubří - Brno

7. kolo (19. - 20. 10.) Karviná - Zubří

8. kolo (26. - 27. 10.) Zubří - Kopřivnice

9. kolo (30. 10.) Jičín - Zubří

10. kolo (2. - 3. 11.) Zubří - Strakonice

11. kolo (16. - 17. 11.) Maloměřice - Zubří

12. kolo (23. - 24. 11.) Nové Veselí - Zubří

13. kolo (30. 11. - 1. 12.) Zubří - Dukla Praha

14. kolo (7. - 8. 12.) Frýdek-Místek - Zubří

15. kolo (14. - 15. 12.) Zubří - Lovosice

16. kolo (21. - 22. 12.) Plzeň - Zubří