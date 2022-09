„Máme za sebou dva krásné výsledky. Dnešní zápas se dohrával v přátelském duchu, teď hurá do Norska,“ pronesl krátce po sobotní utkání trenér Zubří Peter Dávid.

Extraligové Robe nezačalo odvetu nejlépe, v jeden okamžik prohrávalo už o čtyři branky. Pak ale Valaši zpevnili obranu, dařilo se Krupovi v bráně a zápas dostal očekávaný vývoj.

„Vymyslel jsem plán, že soupeře ofenzivně překvapíme, ale vůbec nám to nevyšlo. Chtěli jsme na ně vytvářet tlak, aby chybovali, ale naopak jsme dostávali góly my. Vysunuli jsme obranu a Turci toho dokázali využít. Pak jsme to naštěstí stabilizovali, poločas už jsme vedli o čtyři,“ popsal kouč Dávid vývoj první půle.

FOTO: Házenkářům Zubří stačil k postupu v poháru páteční zápas

Po přestávce šli na palubovku hráči z lavičky, kteří udrželi vysoké tempo zuberské hry. Výsledkem bylo další překonání čtyřicetibrankové hranice vstřelených gólů.

„Mladým tento dvojzápas dal hodně, protože zase získali nějakou zkušenost a hlavně minutáž navíc. Hodně dobře jsme si vyzkoušeli druhou vlnu, dali jsme osmdesát šest branek za dva zápasy, nemáme si na co stěžovat,“ pochvaloval si zuberský Dávid.

V příštím kole narazí Valaši na celek ØIF Arendal, což bude o poznání těžší soupeř. Finalista uplynulého ročníku norské ligy v úterý zvítězil na půdě hegemona tamější soutěže Elverumu, jehož dres obléká od letošní sezony i zuberský odchovanec Šimon Mizera.

„Bude to úplně jiný svět. Vyhráli teď proti Elverumu se Šimonem. Norsko, skandinávská země, házená na úrovni. Budou to super dva těžké zápasy. Čím víc takovým bude, tím líp pro nás. Už se těším,“ usmíval se spokojený zuberský trenér, jehož mančaft se střetne s týmem, který patří k širšímu okruhu favoritů na vítězství v celém poháru.

Zatímco proti tureckému Izmiru měl slovenský kouč problémy sehnat video ze zápasu, u norského soupeře tohle nehrozí. „Náš sekretář Pepa Malina byl neskutečně rychlý a už hodinu po losu volal Šimonovi a zajišťoval video. Budeme připravení a ta konfrontace ukáže, kde zrovna jsme. Doufejme, že takový soupeř přiláká diváky, protože tento dvojzápas s Turky mě v tomhle ohledu nemile překvapil. My potřebujeme na zápasy plné haly, táhne nás to dopředu,“ dodal trenér Dávid.

Pro zuberský celek to bude historicky druhá pohárová konfrontace s norskou házenou. V roce 2010 Zubřané vypadli ve druhém kole Poháru EHF s týmem Drammen (doma výhra 34:29, venku prohra 36:44).

První zápas druhého kola Evropského poháru se odehraje poslední říjnový víkend, odvety budou následovat o týden později. (dj)

HC ROBE ZUBŘÍ – IZMIR BSB SK 40:29 (21:17)

Zubří: Krupa 2, Krůpa – Havran 6, Bajer 5, Cibulec 4, Palát 4, Mazurek 3, Mičkal 3/1, Možíš 3, Mořkovský 2/1, Randýsek 2, Mika 2, Šišák 1, Galia 1/1, Pšenica 1, Hybner 1.

Nejvíce branek Izmiru: Örnek 9, Özbahar 6, Öztürk 5. Rozhodčí: Weber, Weinquin (oba NLD). Sedmimetrové hody: 4/3 – 2/2. Vyloučení: 5:6. První zápas 46:27, postupuje Zubří.

DAVID JANOŠEK