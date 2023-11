„Z každé strany slyším, jak dobrý výsledek jsme uhráli, ale já čekal náš větší odpor. Nic proti chlapům, dali do toho hodně. Když už nic jiného, byl to perfektní trénink. Kluci makali, nic nevypustili. Hráli do konce o každý gól, do vyčerpání, do jednoho,“ pochválil své svěřence trenér Vsetína Andrej Titkov. „Ale máme ještě rezervy,“ dodal.