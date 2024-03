„Po jeho odchodu budeme muset všichni přitvrdit a zabrat, protože Havry dělá v obraně strašně moc. Někdo to po něm bude muset převzít,“ je si vědom zuberský házenkář Filip Šišák.

V posledním utkání základní části proti Frýdku-Místku zaznamenal rodák z Uherského Hradiště dvě branky. Výhra 29:27 ale už neměla na konečné pořadí v tabulce žádný vliv.

„Motivace se hledala těžko. Ale hráli jsme doma a před našimi fanoušky, kteří nás vždy v hojném počtu podporují, takže jsme chtěli vyhrát hlavně pro ně,“ dodává mladý házenkář.

Vítězství se ale nerodilo hladce, jak to?

První poločas byl z naší strany povedený, dařilo se nám udržovat tempo házené. Snažili jsme se to tahat do rychlých útoků a velký plus pro nás bylo, že Štěpán Krůpa zavřel bránu. Byl výborný. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme dál tahat a snažit se dát co nejvíc branek. Bohužel se nám to nepovedlo, Frýdek to začal stahovat a výsledek byl jen výhra o dva.

Hosté na vás často zkoušeli hru se dvěma pivoty, připravovali jste se na ni?

Rozebírali jsme si to na videu, ale musím pochválit frýdeckého Mlotka. On tuhle hru sedm na šest má rád. Postaví si tam dva pivoty a rozehrává si to, jak chce. Fakt dobře to umí a těžko se to brání. Oproti nám klukům, kteří jsme v extralize první nebo druhý rok, má obrovské zkušenosti. Má načtené pohyby a ví, jak zareagujeme. Ale pro nás mladé to zas byla dobrá škola, že si proti takovým hráčům zahrajeme.