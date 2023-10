/FOTOGALERIE a VIDEO/ Zuberská domácí tvrz dobyta. Extraligoví házenkáři Zubří v sobotu zaznamenali první domácí prohru, když nestačili na mistrovskou Plzeň. V atraktivním utkání prohráli 30:35 a v tabulce klesli na osmou příčku.

Extraligoví házenkáři Zubří podlehli Plzní 30:35. | Video: Ondřej Grůza

„Rozhodla zkušenost plzeňského mančaftu. Zápas jsme prohráli v našich přesilovkách, kde nás soupeř trestal,“ krátce zhodnotil výkon svých svěřenců trenér Zubří Peter Dávid.

V 8. kole extraligy Zubřané ani jednou nevedli. Favorité z Plzně diktovali tempo a v průběhu první půle se několikrát dostali do čtyřbrankového vedení.

PODÍVEJTE SE! Vsetínskou rally vyhrál bývalý tovární pilot Fordu Greensmith

„Měli jsme plánu hrát v tempu, protože jsme věděli o plzeňských zdravotních problémech. Ale ukázalo se, že se dá hrát i se čtyřmi spojkami. Náš zdravotní stav nekomentuju, protože my už jsme zvyklí, že nikdy nehrajeme kompletní,“ krčil rameny zuberský kouč Dávid.

Valaši ale nic nevzdali. Po přestávce se jim povedlo několikrát dostat na vyrovnané skóre. V 51. minutě prohrávali jen o dvě branky. Následně ale Plzeňští vsítili tři góly v řadě a závěr si už pohlídali.

„Plzeň ztracené míče dva, my devět. Tohle musí být někde cítit, v tom nám to úplně uteklo. Plzeň je někde jinde a my budeme pracovat dál. Každý den doufám, že se nám na palubovku vrátí někdo, koho dlouhodobě vidím jen v posilovně,“ netrpělivě očekává návrat zraněných hráčů zkušený slovenský trenér Dávid.

Hosté z Plzně tak jako jediný dosud neporažený tým zůstávají dál na prvním místě v tabulce.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli, zvlášť v tom zdravotním stavu, ve kterém jsme byli. Do posledních pěti šesti minut byl zápas otevřený. Mám radost, že kluci dokázali udržet vedení, které si vybudovali v první půli. Jsme rádi za body,“ pochvaloval si plzeňský trenér Petr Štochl.

Další zápas čeká Zubřany už ve středu, kdy v předehrávce 9. kola zajíždí na palubovku Brna.

DAVID JANOŠEK

ROBE ZUBŘÍ – TALENT TÝM PLZEŇSKÉHO KRAJE 30:35 (16:19)

Zubří: Krůpa, Dufek – Bajer 6, Cibulec 6, Kaminski 5, Mika 4, Kyryljuk 3, Mičkal 2/1, Kucsera 1, Havran 1, Randýsek 1, Durović 1, Přikryl, Krupa, Přerovský, Hub.

Nejvíce branek Plzeně: Kosteski 7, Bláha 6, Šindelář 6. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/2. Vyloučení: 5:6. Diváci: 843.