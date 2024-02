„První ranou mě trefili, ani nevím pořádně jak. Tak jsem si řekl, pojďme udělat z toho zápasu zábavu. Dneska mě to prostě bavilo,“ přiznává Malina.

A jeho výkon zase bavil domácí fandy. Utkání nakonec zakončil zuberský odchovanec s šedesátiprocentní úspěšností a byl hlavním strůjcem stíhací jízdy ve druhém poločase, který nakonec skončil dělbou bodů (29:29).

„Bylo to o osm, neměli jsme co ztratit, jen získat. To se i jinak chytá, než kdyby se to tahalo. Dneska na mě nebyla žádná zodpovědnost,“ dodal 36letý Malina, který působí v prvoligovém Vsetíně a v Zubří z pozice třetího brankáře kryje záda Krůpovi s Dufkem.

Remízu berete?

Můžeme být strašně rádi za ten bod. Jen ať za mnou někdo přijde, že Mičkal nedal poslední sedmičku… Nikdo mu nemůže vůbec nic vyčítat. Můžeme být jen rádi za to, kolik branek tam předtím dal a co pro mančaft udělal.

Dukla vám v prvním poločase utekla stejně jako na podzim v Praze. Jak to?

Těžko říct. V první půlce strašně lehce skórovali, nebylo tam na co si šáhnout. Štěpán i Pavel to měli hodně těžké, ale co měli chytit, to chytili. Ve druhé půlce se mi zdálo, že Šišák i Přerovský bránili líp, když jsme si je tam poštelovali. Dokázali ubránit pivota a bylo to lepší.

Šlo vidět, že si je z brány hodně řídíte. Je to potřeba?

Jsou to mladí kluci a já nevím, kolikrát hráli před tolika lidmi. A teď to na nich stojí, celá ta obrana. Nikdo jiný tady není. Trenér tam nedořve, kolega vedle něj je stejně starý jak on, tak jediný, kdo jim může říkat, co mají dělat, jsem já. Vím, co potřebuju a oni, co se jim řekne, to plní. Jsou budoucnost klubu, na nich to bude stát.

Ze Zubří jste odešel před minulou sezonou, ale na lavičku jste se brzo vrátil. Čekal jste to?

Když jsem odcházel, tak jsem neříkal, že v Zubří končím kariéru. Nikdo nevěděl, co bude. Mě to bodlo, že jsem měl víc volného času pro rodinu a ve Vsetíně je super parta. Je tam trenér Andrej Titkov, kamarád Peťa Orság. Když pak přišel trenér Dávid s tím, jestli bych mohl klukům v Zubří krýt záda, kdyby některý z nich odpadl, tak jsem s tím neměl problém.

Jak máte nastavenou spolupráci nyní?

Teď nově od ledna jsme se s vedením klubu domluvili, že budu chodit na víc tréninků. Takže tři tady a jeden na Vsetíně. Absolvoval jsem i zimní přípravu a všechno. Jsem prioritně hráč Vsetína, ale je to na domluvě klubů a trenérů. Dukla má v první lize svoje béčko a já si myslím, že by bylo super, kdyby to takhle mělo Zubří se Vsetínem. Že by tam mělo staré chlapy, jako jsem já, plus ty mladé, kteří by se tam vyhráli. Že by Zubří mělo takové hráče v záloze, a když by bylo potřeba, tak by je mohlo vytáhnout. Jako třeba teď mě.

V zuberské kabině vám zůstalo místo?

Ne, obsadil ho Matěj Havran. Jsem rád, že mi tam sedí a drží mi ho. Až se v padesáti vrátím do Zubří naplno, tak si ho vezmu zase zpátky.

Co zápisné, vyrukoval někdo s ním na vás?