Lídři po házenkářském derby zhodnotili zápas a sezonu. Podívejte se!

Bohužel Valachy stále dohání zdravotní problémy a zranění opor, které se sice pozvolna vracejí na palubovku, ale do herní pohody jim ještě hodně chybí. „První tři sobotní střely šly úplně vedle brány a nebylo to o gólmanech. Dvacet minut bylo šokujících, byli jsme bezradní, nepomohl ani timeout. Probrali jsme se pozdě, zkušení domácí již vítězství kontrolovali,“ zhodnotil Dávid stručně sobotní duel, ve kterém z derby odešli jeho svěřenci s desetigólovou porážkou (23:33).

Trápení Zubří sledovali v hledišti stále mimo hru Mořkovský, Mika a Hýbner, nepomohly ani návraty Havrana s Palátem. „Nastoupili se sebezapřením, ještě nejsou patřičně fit a v pohodě. Naše zdravotní a herní situace není dobrá, taková je realita. A ani ti nejtalentovanější mladí odchovanci vše nezmůžou, nedokáží plnohodnotně nahradit naše zkušené hráče. Zažívají ale nyní něco, co by měli až v pozdějším věku, normálně mají dostávat prostor až za rozhodnutého stavu. Tak snad jim současná realita pomůže k rychlejšímu růstu,“ přeje si Dávid.

OBRAZEM: Podzimním králem kraje I. ligy házenkářů je Zlín. Také Bystřice zabrala

Házenkáři Zubří se navíc v této sezoně dostali na palubovkách soupeřů pod tlak, který nečekali – výsledkově se jim hodně nedaří. „Tento problém naskočil do našich hlav po nevydařeném zápase v Hranicích. Od té doby se to s námi táhne a nebude snadné to zlomit,“ vnímá kouč, stejně jako si uvědomuje vážnost a náročnost dalšího pátečního duelu – domácího s Lovosicemi (od 18 hodin). „Soupeř je v laufu a my se s tím musíme popasovat,“ dodal odhodlaně trenér Zubří Peter Dávid.

KOPŘIVNICE – ROBE ZUBŘÍ 33:23 (15:9)

Nejvíce branek: Brito Benítez 7, Bukovský 7, Gřes 5 – Havran 5, Mazurek 5, Mičkal 5/4. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 2/1 – 6/5. Vyloučení: 7:4. Diváci: 312.

DALŠÍ VÝSLEDKY 17. kola: Lovosice – Hranice 41:26, Královo Pole Brno – Strakonice 24:21. Předehráno: Karviná – Maloměřice 27:22, Dukla Praha – Jičín 35:22, Nové Veselí – Plzeň 29:29.

1. Plzeň 17 15 1 1 577:458 31

2. Lovosice 17 15 0 2 566:487 30

3. Karviná 17 12 2 3 521:450 26

4. Dukla Praha 17 11 1 5 541:501 23

5. Prešov 16 9 3 4 507:428 21

6. ROBE Zubří 17 8 1 8 488:468 17

7. Kopřivnice 17 8 1 8 520:506 17

8. Frýdek-Místek 16 8 0 8 469:459 16

9. Nové Veselí 17 6 4 7 451:464 16

10. Brno 17 5 3 9 442:476 13

11. Jičín 17 6 0 11 479:491 12

12. Strakonice 17 3 1 13 440:579 7

13. Maloměřice 17 3 0 14 431:529 6

14. Hranice 17 0 1 16 429:565 1