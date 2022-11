„Je to kruté, ale dostali jsme pořádný výprask. Toto je jiná liga, jiný level. Z takových zápasů si musí hráči odnést alespoň ty mini zkušenosti, jak to vypadá ve světě,“ nehledal výmluvu po utkání trenér Zubří Peter Dávid.

Vstup do zápasu měli Zubřané výborný a rychle se dostali do dvoubrankového vedení. Pak ale Arendal vsítil šest branek v řadě a Robe jen těžko hledalo odpověď.

„Náš vstup do utkání bylo asi to jediné pozitivní z dnešního zápasu. Věděli jsme, že je to kvalitativně jiný level, ale dostali jsme opravdu velikou školu. Ze všech stránek byl soupeř lepší,“ popsal kouč Dávid, jehož celek prohrál první poločas 16:9.

Obrat nepřišel ani po změně stran. Norové dali rychlé čtyři góly a rozdíl narostl už na jedenáct branek. Valaši se stále snažili dobývat norskou branku, ale jen málokdy byli úspěšní. Závěr zápasu pak dohrávala zuberská lavička.

„Hlavní rozdíl dnes byl ve hře jeden na jednoho, ať už v obraně, nebo v útoku. Jejich kvalita byla obrovská. Když už jsme se dokázali dostat přes obranu, tak nám dal stopku brankář. Ve hře sedm na šest jsme si vypracovali velké množství šancí, ale bohužel jsme je neproměňovali,“ posteskl si zuberský trenér Dávid, který si s týmem do odvety veze domů čtrnáctibrankové manko.

„O postupu je rozhodnuto. Pro nás to bude svátek, že takové družstvo přijede do Zubří. Zkusíme se prezentovat líp a uvidíme, na co to bude stačit. Nejsem naivní, vidím ten rozdíl. Užijme si to a třeba to některé z nás posune malinko dopředu. Takový zápas bude pro nás odměna,“ uvedl slovenský kouč Dávid.

Ten se mohl i v Norsku spolehnout na zuberské fanoušky, kteří byli slyšet leckdy víc, než domácí fanklub. Hala, která byla celá halloweensky vyzdobena, byla zaplněna tak z poloviny.

„Bylo moc hezké, že i tady nás těch pár zuberských fanoušků celý zápas povzbuzovalo. Nezradili klub a bylo by super, kdyby diváci došli i do Zubří, protože takový klub, jako je Arendal, moc často u nás neuvidí,“ pozval fanoušky na příští zápas trenér Zubří Dávid.

Odveta druhé kola Evropského poháru je v Zubří naplánována na příští sobotu 5. listopadu od 18 hodin. Zvýhodněné vstupenky jsou již nyní k dostání na klubovém webu.

Ohlas trenéra Arendalu Heine Ernsta Jensena

"Připravovali jsme se na základě videa na některé hráče Zubří, ale ti bohužel nakonec kvůli zranění nepřijeli, tak jsme se museli přeorientovat na jiné. A myslím, že jsme byli úspěšní. Snažili jsme se předvést naši nejlepší hru a zase se posunout dál. Dařilo se nám v obraně jedna pět, kdy jsme vyvíjeli velký tlak na soupeře. Taky nám dost pomohl brankář. Celkově můžu svůj tým pochválit.

Do České republiky se velmi těšíme. Vím, že Zubří je klub se silnou základnou a dlouhou historií. Doufám, že se nám bude opět dařit a předvedeme pěknou hru. Myslím si, že oba týmy jsou schopné hrát dobrou a silovou házenou, takže očekávám, že takto to bude v Zubří i vypadat.

ØIF ARENDAL (NOR) – HC ROBE ZUBŘÍ 34:20 (16:9)

Zubří: Krupa, Krůpa – Hybner 4, Mičkal 3, Havran 3, Palát 3, Randýsek 2, Šišák 1, Mazurek 1, Přikryl 1, Mancl 1, Jurka 1, Bajer, Cibulec, Weintritt, Kyryljuk.

Nejvíce branek Arendalu: Fiala Gjermundnes, Richter Hoffstad, Strupstad, Løvlie Simonsen všichni po 5. Rozhodčí: Jerlecki, Labun (POL). Sedmimetrové hody: 0/0 – 4/3. Vyloučení: 5:2.

DAVID JANOŠEK