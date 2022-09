„Nečekal jsem, že to bude až tak jednoduché, protože jsme měli video jejich přípravného zápasu a tam běhali daleko víc jak dnes. To mi hlava prostě nebere, že tu přijeli na výlet,“ kroutil po prvním duelu trenér Zubří Peter Dávid. „Pro mě bylo šokující už jen to, že se začali rozcvičovat mnohem později než my a patnáct minut před zápasem už na palubovce zase nebyli. Bál jsem se, jestli už neodjeli do Turecka,“ smál se trenér Zubří.

V prvním poločase ještě nebyl rozdíl až tak velký. „I přese všechno jsme začali zápas nervózně, hodili čtyři balony mimo. Naštěstí pak jsme se dostali do našeho tempa. Soupeř hru hodně kouskoval a my jsme se proti nim dokázali na pár přihrávek prosadit,“ pustil se do hodnocení Dávid.

„Po přestávce to již byla exhibice valašského celku. „Vloni proti Karviné hrál jiný tým, sedm hráčů se jim vyměnilo. V sobotu si s chutí zase zahrajeme, bylo by fajn, kdyby přišlo víc diváků, protože před prázdnou halou se špatně hraje. O postupu je rozhodnuto, zítra si to pohlídáme, dáme ještě větší prostor mladým,“ dodal trenér Zubří.

ROBE ZUBŘÍ – IZMIR 46:27 (22:14)

Nejlepší střelci Zubří: Bajer 8, Palát 8, Mičkal 6, Mořkovský 5.

DAVID JANOŠEK