/FOTOGALERIE a VIDEO/ Konec. Sen o třetím semifinále v řadě se extraligovým házenkářům Robe Zubří rozplynul. V sobotním domácím utkání i přes bojovný výkon nestačili o jedinou branku na Lovosice (24:25) a čtvrtfinálovou sérii tak prohráli v poměru 1:3.

Házenkáři Zubří čtvrtý duel čtvrtfinále play-off extraligy s Lovosicemi o gól prohráli. | Video: Grůza Ondřej

„Je to strašně smutné, těžké. Nechali jsme tam všichni úplně všechno,“ hlesl po utkání zuberský trenér Josef Mazač, který na lavičce v celé sérii zaskakoval za nemocného kouče Petera Dávida.

Stejně jako v pátek, kdy domácí vydřeli prodloužení čtvrtfinále až v sedmičkovém rozstřelu, byl i sobotní zápas hodně vyrovnaný a napínavý. Zásadní změnu přineslo až zranění zuberského kapitána Ondřeje Miky v závěru první půle.

„Když se v Lovosicích zranil Havran se Šišákem, tak jsme museli vymyslet, jakým způsobem ty hráče nahradit. Museli jsme přijít s aktivním a agresivnějším obranným systémem. Ve chvíli, kdy pak odešel i Ondra Mika, tak se nám hra v obranné fázi úplně zbortila,“ přiznal kouč Zubří Mazač.

I bez svého kapitána však Valaši ve druhém poločase dál bojovali a nakonec měli i výhodu posledního útoku v zápase. Vyrovnat skóre se jim však na rozdíl od pátečního zápasu nepovedlo.

„Na některých postech dnes hráli hráči, kteří tam naposledy byli ve starších žácích. Nemůžu jim upřít snahu a vůli cokoliv s tím výsledkem udělat. Je třeba jim poděkovat. Nechali na hřišti maximum. Na konci tam byli hráči, kteří jsou bývalí dorostenci. Potenciál u nich je, ale kluci mají před sebou kus práce,“ je si vědom trenér Mazač, který se nyní bude muset se svým týmem zaměřit na boje o páté místo. V něm narazí už příští víkend na celek Brna.

Naopak Lovci z Lovosic se mohou těšit na semifinálové boje s Karvinou. „Jsem rád, že jsme byli na konci dnes šťastnější my a jedeme domů s tím, pro co jsme tady přijeli. S postupem. Chtěli jsme se vrátit k výkonům, které jsme předváděli doma, a to se nám povedlo,“ pochvaloval si po utkání trenér hostů Roman Jelínek.

DAVID JANOŠEK

Sobota – 4. zápas čtvrtfinále play-off:

ROBE ZUBŘÍ – LOVOSICE 24:25 (10:12)

Zubří: Krůpa, Malina, Dufek – Palát 6, Mičkal 5/1, Kyryljuk 4, Bajer 3, Durović 2, Krupa 2, Přerovský 1, Kucsera 1, Mika, Cibulec, Pšenica, Přikryl, Randýsek.

Nejvíce branek Lovosic: Motl 7/2, Hniďák 6, Kupa a Horák po 3. Rozhodčí: Hanbák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 1/1 – 4/2. Vyloučení: 5:3. Diváci: 871.

Konečný stav série: 1:3.

DALŠÍ VÝSLEDEK čtvrtfinále play-off: Dukla Praha – Kopřivnice 29:32 (stav série: 2:2).